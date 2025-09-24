Alumno de la UNAM se quita la vida y en su despedida pide hablar sobre salud mental

El fallecimiento de Jorge González Rafael, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha generado una profunda conmoción en la comunidad universitaria, al evidenciarse nuevamente la presión académica y los desafíos de salud mental que enfrentan los alumnos.

Momentos antes de quitarse la vida en la estación de metro Copilco, el joven publicó un mensaje de despedida en el grupo de Facebook destinado a los estudiantes de su facultad, lo que desencadenó una ola de reacciones y reflexiones entre sus compañeros.

La tarde del lunes 22 de septiembre, un mensaje anónimo apareció en el grupo “Facultad arquitectura solo alumnos” de Facebook.

En él, un presunto estudiante confesaba su intención de suicidarse y compartía palabras de despedida dirigidas a la comunidad. Aunque la publicación fue eliminada horas después, su contenido se difundió ampliamente entre los estudiantes. “No estén tristes por mi ausencia, solo disfruten lo que les dejé. Estas palabras son mi despedida, me quedan pocas horas de vida y quisiera decirles a todos algo, vivan, vivan y luchen, sigan luchan por ustedes, yo perdí mis peleas internas, pero ustedes deben seguir”, escribió el alumno.

Esta fue la esquela que publicó la Facultad de Arquitectura CRÉDITO: X/lafaunam_mx

Una de las peticiones del estudiante de Arquitectura era que no se hablara de él, si no de la salud mental y todas las circunstancias en la sociedad que pueden afectarla.

La Facultad de Arquitectura confirmó oficialmente el fallecimiento de Jorge González Rafael a través de sus cuentas institucionales y expresó su pesar por el fallecimiento.

En su mensaje, el estudiante reconoció que padecía depresión y abordó la dificultad de identificar este trastorno en quienes lo sufren.

“A veces pensamos que la depresión se nota, que quien la padece va decirlo o vamos a verlo venir, pero la verdad es que muchas veces no es así, no están solos (...) No espero que mis acciones tengan sentido para todos, tampoco espero que hablen de mí por todo un año. Solo espero algo de ustedes y es hablar del tema mas no de mí”, concluyó en su publicación.

Si actualmente experimentas sensaciones de tristeza, desapego, depresión, ansiedad o desesperanza, puedes comunicarte al siguiente número para la Línea de la Vida en México: 800 911 2000.

De igual manera, la Línea de la Vida brinda atención gratuita las 24 horas en redes sociales.