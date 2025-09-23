Qué es red pill y por qué lo relacionan con el ataque de CCH Sur

Unas manos sostienen pastillas y medicamentos, representando la importancia de la salud mental y el apoyo de la psiquiatría y la terapia en el tratamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las últimas publicaciones de Lex Ashton, el perfil de Facebook asociado al presunto agresor de un estudiante del CCH Sur, despertaron sospechas de que podría estar relacionado con discursos extremistas conocidos como red pill.

La red pill es un concepto dentro de la manósfera, la cual agrupa ideas radicales que tienden a ser misóginas y machistas, las cuales provienen de hombres heterosexuales que no han tenido una relación amorosa con alguna mujer, o que incluso no han iniciado su vida sexual de manera involuntaria (célibes involuntarios), mejor conocidos como incels.

La radicalización de su discurso tiene una analogía con la película Matrix, en la cual Neo, el protagonista, elige tomar la pastilla roja para ver la verdad y tener iluminación frente a la pastilla azul, que significa comodidad en la ignorancia.

Es por esto que quienes están de acuerdo con la ideología redpill consideran que han recibido una revelación sobre el verdadero comportamiento social entre hombres y mujeres, el cual suele estar guiado por estereotipos. Otros nombres son rojopastillados, incelbros o incluso criptobros.

En algunos foros y comunidades, la “Red Pill” se relaciona con movimientos que cuestionan el feminismo contemporáneo, promueven perspectivas antifeministas, o fomentan ideas sobre supuestas desigualdades que enfrentarían los hombres en la sociedad actual. Hay una serie que menciona este tema llamada Adolescencia.

La cuenta de Facebook con el nombre Lex Ashton habría pertenecido a un grupo llamado Farmacia Curincels, el cual se puede definir como un espacio de memes y desahogo, pero que hace referencia a la palabra incel.

En dicho grupo, Lex habría realizado esta publicación:

(Captura de pantalla)

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi puta vida he recibido el amor de una mujer y la verdad me duele. Me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no, yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias.Doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo, pero eso ya da igual, los veo en el infierno".

Cabe señalar que el joven de 19 años que ahora es investigado por homicidio calificado y lesiones habría atacado a Jesús Israel “N”, de 16 años mientras estaba junto a su novia.

Este detalle podría revelar que la motivación del ataque sí estaba relacionada con el hecho de que el menor de edad tenía una pareja sentimental.