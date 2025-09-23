México

Jimmy, de Pongámoslo a Prueba, pide ayuda al 911 tras ver a un hombre caminando con un cuchillo en CDMX; la policía no llegó

El creador de contenido esperó a los elementos de la SSC de la Ciudad de México durante al menos 30 minutos

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @pongamoslo_a _prueba)
(IG: @pongamoslo_a _prueba)

Jimmy Álvarez, conductor del programa de YouTube Pongámoslo a Prueba, vivió momentos de terror cuando se trasladaba por calles de la Ciudad de México a bordo de un vehículo particular.

Y es que en una intersección vio a un hombre, aparentemente en estado inconveniente, jugando con un cuchillo, por lo que de inmediato solicitó ayuda a las autoridades correspondientes mediante la línea de emergencia.

“Acabo de marcar al 911 por varias razones. Una, porque creo que eso puede ser peligroso, pues a pesar de que ahorita no le está haciendo nada a nadie, está drogado y trae un cuchillo muy filoso; dos, quiero aprovechar para ver cuánto tiempo tarda en llegar el servicio de emergencia”, comentó.

Jimmy Álvarez pidió ayuda a la línea de emergencias tras ver a un hombre con un cuchillo en mano en plena vía pública de CDMX IG: @pongamoslo_a_prueba

De acuerdo con la información que compartió el creador de contenido a través de sus redes sociales, la atención vía telefónica fue inmediata; sin embargo, los elementos de seguridad no llegaron.

“Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado ni un solo policía... no estamos acostumbrando a vivir en una porquería, estamos aceptando que cosas como esta pasen. ¿Qué hubiera pasado si hubiera asesinado (el hombre en cuestión) a una persona?”, declaró en Instagram.

El caso causó indignación en redes sociales; mientras algunos aplaudieron al influencer por no hacer caso omiso a una aparente situación de peligro tanto para el hombre en cuestión como para los transeúntes, otros criticaron la nula reacción de la policía.

(IG: @pongamoslo_a_prueba)
(IG: @pongamoslo_a_prueba)
  • “Puso a prueba al 911 y el 911 falló.”
  • “Esperemos unos días la respuesta de los servicios de emergencia.”
  • “Este producto no cumple con lo que promete.”
  • “Tiene razón el número 911. Los llamas a las 9 y llegan a las 11.″

La denuncia de Jimmy Álvarez llegó a oídos de la periodista Paola Rojas, quien entrevistó al influencer en el noticiero matutino de Imagen Televisión: De Prisa y Corre.

“Vi pasar una patrulla con una sirena, pensé que ya había llegado, pero no, iba sobre el carril del Metrobús y se fue de volada. Después de ahí, la persona se fue caminando, se estaba haciendo de noche y ni modo que estuviera todo el tiempo persiguiéndolo y me meta por calles que me pueden poner en riesgo”, dijo el influencer.

(Recorte)
(Recorte)

El creador de contenido no compartió más información al respecto, pero hizo énfasis en la nula respuesta de los elementos de seguridad de la Ciudad de México ante esta situación.

Temas Relacionados

Pongámoslo a pruebaCDMXSSC CDMXPaola Rojasmexico viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

La mañanera de hoy 23 de septiembre | A partir de la explosión de la pipa de gas LP habrá nuevas normativas: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 23

¡Toma tus precauciones! Seguirán los retrasos en el servicio del Tren Suburbano

Usuarios denuncian desinformación, saturación en estaciones y pérdidas económicas por fallas constantes en el servicio

¡Toma tus precauciones! Seguirán

IMSS, ISSSTE y sector salud espera la entrega de 197 millones de medicamentos para septiembre de 2025, según Eduardo Clark

El proceso de recepción de medicamentos continúa para alcanzar el objetivo de abasto total en el sector salud

IMSS, ISSSTE y sector salud

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

Descubre el minuto a minuto de lo que sucede este día en el reality show de Televisa

La Casa de los Famosos

Sheinbaum extiende apoyo a la UNAM tras ataque en CCH Sur contra alumno y trabajador

La mandataria dijo que personal de la Secretaría de Gobernación ya mantiene contacto con los familiares de las víctimas, al tiempo que la agresión la conmovió porque ella estudió en dicho plantel

Sheinbaum extiende apoyo a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Charlie Sheen confiesa que un

Charlie Sheen confiesa que un cártel mexicano lo vetó porque les compró mucha droga: “Tengo suerte de estar vivo”

Buscan rehabilitar Hospital General de Culiacán abandonado para atender heridos de bala, DDHH blinda al sector de salud

“Llegaban todos”: Tía de Ángela Aguilar aclara sus supuestos vínculos con Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara

El Mayo Zambada sufre de demencia y busca morir en México, revela su abogado

Conversación en WhatsApp reveló que B King y Regio Clown fueron a ver a un “comandante” antes de ser asesinados

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

Camilo desata controversia al revelar que tiene cuadros con la sangre de sus hijas Índigo y Amaranto

Charlie Sheen confiesa que un cártel mexicano lo vetó porque les compró mucha droga: “Tengo suerte de estar vivo”

Lo que se sabe sobre que Pablo Montero sólo habría vendido 1 boleto para su show en Chihuahua

Emiliano Aguilar explota en plena entrevista en vivo tras preguntas sobre su vida privada: “No le voy a decir nada”

DEPORTES

Penta Zero Miedo brilla en

Penta Zero Miedo brilla en RAW y lanza reto a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?