Jimmy, de Pongámoslo a Prueba, pide ayuda al 911 tras ver a un hombre caminando con un cuchillo en CDMX; la policía no llegó

(IG: @pongamoslo_a _prueba)

Jimmy Álvarez, conductor del programa de YouTube Pongámoslo a Prueba, vivió momentos de terror cuando se trasladaba por calles de la Ciudad de México a bordo de un vehículo particular.

Y es que en una intersección vio a un hombre, aparentemente en estado inconveniente, jugando con un cuchillo, por lo que de inmediato solicitó ayuda a las autoridades correspondientes mediante la línea de emergencia.

“Acabo de marcar al 911 por varias razones. Una, porque creo que eso puede ser peligroso, pues a pesar de que ahorita no le está haciendo nada a nadie, está drogado y trae un cuchillo muy filoso; dos, quiero aprovechar para ver cuánto tiempo tarda en llegar el servicio de emergencia”, comentó.

Jimmy Álvarez pidió ayuda a la línea de emergencias tras ver a un hombre con un cuchillo en mano en plena vía pública de CDMX IG: @pongamoslo_a_prueba

De acuerdo con la información que compartió el creador de contenido a través de sus redes sociales, la atención vía telefónica fue inmediata; sin embargo, los elementos de seguridad no llegaron.

“Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado ni un solo policía... no estamos acostumbrando a vivir en una porquería, estamos aceptando que cosas como esta pasen. ¿Qué hubiera pasado si hubiera asesinado (el hombre en cuestión) a una persona?”, declaró en Instagram.

El caso causó indignación en redes sociales; mientras algunos aplaudieron al influencer por no hacer caso omiso a una aparente situación de peligro tanto para el hombre en cuestión como para los transeúntes, otros criticaron la nula reacción de la policía.

(IG: @pongamoslo_a_prueba)

“Puso a prueba al 911 y el 911 falló.”

“Esperemos unos días la respuesta de los servicios de emergencia.”

“Este producto no cumple con lo que promete.”

“Tiene razón el número 911. Los llamas a las 9 y llegan a las 11.″

La denuncia de Jimmy Álvarez llegó a oídos de la periodista Paola Rojas, quien entrevistó al influencer en el noticiero matutino de Imagen Televisión: De Prisa y Corre.

“Vi pasar una patrulla con una sirena, pensé que ya había llegado, pero no, iba sobre el carril del Metrobús y se fue de volada. Después de ahí, la persona se fue caminando, se estaba haciendo de noche y ni modo que estuviera todo el tiempo persiguiéndolo y me meta por calles que me pueden poner en riesgo”, dijo el influencer.

(Recorte)

El creador de contenido no compartió más información al respecto, pero hizo énfasis en la nula respuesta de los elementos de seguridad de la Ciudad de México ante esta situación.