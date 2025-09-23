Itatí Cantoral revela que productores no la querían contratar por convertirse en mamá: “Embarazada o recién parida”

Itatí Cantoral revela las dificultades para equilibrar su carrera artística y la maternidad en la industria del entretenimiento (Credito: Cuartoscuro)

La experiencia de Itatí Cantoral al intentar equilibrar su carrera artística con la maternidad revela las dificultades que enfrentan muchas mujeres en la industria del entretenimiento.

Durante la promoción de la película ‘Desastre en Familia’, la actriz compartió que “muchas veces me quitaron trabajo por estar embarazada o recién parida”, una confesión que pone en evidencia los obstáculos laborales que surgieron tras el nacimiento de sus hijos, incluso después de haber alcanzado notoriedad con proyectos como ‘María la del Barrio’.

A pesar de su reconocimiento como una de las intérpretes más destacadas, Itatí Cantoral relató que la llegada de la maternidad supuso una reducción significativa de oportunidades profesionales.

La actriz agradeció a quienes le permitieron continuar trabajando mientras criaba a sus hijos, señalando que solo algunos productores y directores facilitaron la conciliación entre su vida familiar y su carrera.

La actriz confiesa que perdió oportunidades laborales por estar embarazada o recién parida, pese a su éxito en telenovelas (El Mañana)

En sus palabras, “agradezco profundamente a mis hijos que han trabajado conmigo y los he tenido en los camerinos desde que nacieron. También agradezco a las empresas y a los directores que me lo permitieron”.

Entre quienes le brindaron apoyo, Emilio Larrosa y Morris Gilbert ocupan un lugar especial en su memoria. Según narró Itatí Cantoral, Larrosa mostró una actitud especialmente comprensiva durante las grabaciones de ‘Hasta que el dinero nos separe’, al acondicionar su camerino con una cuna, un área de juegos y la presencia de un niñero, lo que le permitió atender a sus hijos sin abandonar el set.

Por su parte, Gilbert le reservó un papel en teatro para que pudiera dar a luz a su hija María Itatí y reincorporarse posteriormente a la obra.

Con el paso del tiempo, la relación de Itatí Cantoral con sus hijos ha evolucionado. Los gemelos Eduardo y Roberto ya han dejado el hogar para iniciar sus propios proyectos, mientras que con María Itatí mantiene un vínculo especialmente estrecho.

La telenovela 'Hasta que el dinero nos separe' fue una de las más exitosas producciones de Emilio Larrosa en los 2000 (Televisa)

La actriz reconoció que tiende a ser sobreprotectora con su hija y expresó: “Yo la apoyo en todo lo que ella quiera, trato de no contradecirla, trato de escucharla y sobre todo me preocupa mucho que sea feliz. Yo creo que es la preocupación de todos los padres e intento acompañarla en su vida…”.

En otra conversación con la prensa, Itatí Cantoral manifestó que la maternidad le ha proporcionado una profunda satisfacción personal.

“Agradezco a esta vida maravillosa porque me tocaron tres luceros que han iluminado y que siguen iluminando mi vida, que no hay seres que me hayan hecho tan feliz como ellos y que son mis pilares, son mi fuerza, mis ganas de vivir y si volviera a nacer los volvería a escoger a ellos como hijos”, afirmó la actriz.

La relación de Itatí Cantoral con sus hijos ha evolucionado, manteniendo un vínculo especial con su hija María Itatí (Crédito: @itatic_oficial)

Respecto a su participación en ‘Desastre en Familia’, Itatí Cantoral explicó que la película aborda una trama de enredos familiares, donde un matrimonio despierta en los cuerpos de sus hijos adolescentes y debe regresar a la escuela, enfrentando los desafíos desde una perspectiva distinta.

La actriz señaló que aceptó el proyecto sin dudarlo, motivada en parte porque tanto ella como su hija son admiradoras de ‘Un viernes de locos’, la película protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en la que los personajes también intercambian cuerpos.