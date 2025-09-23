Cuánto costarán los videojuegos violentos en México con el aumento de impuestos

La medida busca gravar la venta, descarga y acceso digital de títulos no aptos para menores de 18 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

La propuesta de gravar por primera vez a los videojuegos violentos en México se coloca en el centro del debate sobre el Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta iniciativa plantea un incremento impositivo para quienes consumen este tipo de productos con contenido considerado agresivo.

Esta medida busca aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a la venta, descarga y acceso digital de videojuegos clasificados no aptos para menores de 18 años. El alcance del impuesto será amplio: no solo afectará la adquisición de los juegos físicos, sino también la compra en plataformas virtuales, las membresías y cualquier contenido adicional vinculado a estos títulos, como expansiones, personajes extra o niveles especiales.

La disposición será obligatoria tanto para proveedores nacionales de videojuegos como para aquellos extranjeros que ofrezcan sus servicios en México sin contar con oficina permanente en el país. Además, se estipula que las empresas distribuidoras y plataformas digitales tendrán que hacer públicos comprobantes fiscales donde el impuesto esté claramente incorporado en el precio final y reportar las operaciones relacionadas.

Títulos sin contenido violento, en teoría, quedarán exentos de la nueva carga impositiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

El impuesto a los videojuegos violentos de un 8% adicional se fundamenta en la preocupación por el aumento de casos de adicción y problemas de salud mental relacionados con el consumo excesivo de este tipo de contenido.

En términos concretos, el impacto de este nuevo gravamen se ejemplifica en algunos de los títulos más populares del mercado. De acuerdo con el cálculo presentado, Grand Theft Auto V, que actualmente tiene un costo aproximado de 500 pesos, pasaría a venderse en cerca de 540 pesos tras la implementación del impuesto.

De igual forma, Call of Duty: Black Ops 6 en su edición estándar para PC verá su precio incrementarse de 1 mil 399 pesos a aproximadamente 1 mil 510.92 pesos. Otro juego con alta demanda, Resident Evil Village, que ahora cuesta en promedio 450 pesos, tendrá un nuevo costo cercano a 486 pesos.

El impuesto aplicará tanto a juegos físicos como a compras en plataformas virtuales y contenido adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación, videojuegos como Mario Kart 8 Deluxe no se verán afectados, pues su contenido no entra en la clasificación de violento, quedando fuera de esta propuesta impositiva.

Este nuevo esquema tributario supone un reto logístico y administrativo adicional para las plataformas digitales, ya que deberán cumplir con las nuevas obligaciones fiscales y de reporte ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluyendo la expedición de comprobantes y el desglose de operaciones.

De manera complementaria, el Paquete Económico 2026 contempla aumentos en otras áreas como tabacos y bebidas azucaradas, y proyecta que la recaudación federal superará los 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos en ese año. La discusión y eventual aprobación del programa está programada antes del 20 de octubre para la Cámara de Diputados y el 31 de octubre para el Senado.