México

Cuánto costarán los cigarros y refrescos en México con alza de impuestos

La iniciativa de Hacienda plantea ajustes fiscales que encarecerán estos productos

Por Joshua Espinosa

Guardar
La reforma fiscal busca elevar
La reforma fiscal busca elevar la recaudación y combatir problemas de salud pública asociados al consumo de tabaco y azúcar. Créditos: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

El Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Cámara de Diputados marca la posible llegada de una nueva etapa para la política fiscal en México, situando en el centro del debate a los productos de consumo cotidiano como los cigarros y las bebidas azucaradas.

Las propuestas tienen como objetivo tanto incrementar la recaudación federal como promover cambios de hábitos entre la población, enfocándose en sectores donde el consumo excesivo afecta la salud pública.

Una de las piezas clave del proyecto es la modificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que representa un gravamen adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se aplica particularmente a productos vinculados a riesgos para la salud, como los cigarros. El ajuste propuesto eleva la tasa ad valorem que se calcula sobre el precio base de los productos de tabaco de un 160% vigente a un nuevo 200%. Esto implica que por cada 100 pesos del valor del producto, el impuesto subirá a 200 pesos.

El IEPS a cigarros subirá
El IEPS a cigarros subirá del 160% al 200% y se aplicará también a productos emergentes como bolsas de nicotina y dispositivos electrónicos.(Foto: Cuartoscuro)

La propuesta de la SHCP no se limita solo a los cigarros tradicionales, sino que incorpora también los productos emergentes del mercado, como las bolsas de nicotina para uso oral y dispositivos electrónicos, imponiéndoles el mismo porcentaje y aplicando una cuota adicional dependiendo de la cantidad de nicotina que contenga cada artículo. En casos como los puros elaborados completamente a mano, el IEPS pasaría del 30.4% al 32% sobre su valor.

El mecanismo de carga tributaria para los cigarros se completa con una cuota fija, cuyo aumento también ha sido contemplado en el Paquete Económico. Para 2026, el cobro adicional por cada pitillo pasaría de 0.6445 a 0.8516 pesos, y la proyección oficial indica que esta cifra continuará en ascenso hasta alcanzar 1.1584 pesos por unidad en 2030.

Si se aprueba la reforma tal como fue presentada, el precio final de una cajetilla promedio de 20 cigarros rondaría entre los 90 y 100 pesos, en contraste con el rango actual de 70 a 80 pesos por paquete.

El aumento de impuestos a
El aumento de impuestos a bebidas azucaradas impactará tanto a productos comerciales como artesanales, incluyendo versiones light. EFE/Alex Cruz

Además de los incrementos específicos, se prevé la instauración de nuevas obligaciones administrativas para las empresas tabacaleras, como la inclusión del peso total de tabaco o contenido de nicotina por cada venta documentada, así como el reporte detallado al Servicio de Administración Tributaria de los precios y volúmenes de cada marca y presentación.

Por otro lado, el Paquete Económico 2026 contempla un aumento significativo en los impuestos aplicables a las bebidas azucaradas y saborizadas. La cuota de IEPS que grava estos productos duplicaría su monto respecto a 2025, pasando de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro.

Esta medida alcanzaría tanto a refrescos regulares como a versiones light, así como a polvos, jarabes y todo tipo de productos diseñados para diluirse en agua, incluyendo tanto opciones comerciales como artesanales. Adicionalmente, la iniciativa ahora suma los edulcorantes, tanto naturales como artificiales, dentro de los ingredientes sujetos a este tributo.

El precio de una cajetilla
El precio de una cajetilla de cigarros podría alcanzar hasta 100 pesos si se aprueba la reforma. (Foto: Infobae)

En cifras tangibles, un refresco de 600 mililitros aumentaría aproximadamente de 20 a 23.50 pesos, mientras que las botellas retornables de 2.5 litros pasarían de 32 a 38 pesos y las presentaciones de 3 litros escalarían de 37 a 44 pesos. Incluso el agua mineral de 600 mililitros vería incrementado su costo de 16 a 18.50 pesos si entran en vigor las nuevas tarifas.

La propuesta argumenta que la recaudación adicional se destinaría principalmente al financiamiento de programas de prevención y atención para enfermedades crónicas relacionadas con estos productos.

Temas Relacionados

RefrescosCigarrosPaquete EconómicoSecretaría de Hacienda y Crédito PúblicoImpuestosBebidas azucaradasTabacomexico-noticias

Más Noticias

Se incendia una fábrica de solventes en Los Reyes La Paz, Edomex

Las llamas fueron extintas de forma rápida y se logró acordonar la zona

Se incendia una fábrica de

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 21 de septiembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

El cronista deportivo agradeció las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo delicado de salud

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Juan Ramón de la Fuente representará a México en la Asamblea General de la ONU

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su adhesión a los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana

Juan Ramón de la Fuente

La planta medicinal que reduce los niveles de colesterol y destapa las arterias

Si se acumula más colesterol malo que bueno, puede provocar consecuencias a la salud

La planta medicinal que reduce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?