Clan del Golfo y cárteles mexicanos: la red que sale a la luz tras el asesinato de B-King

El cadáver de B-King fue hallado junto a los restos de su colega, Regio Clown, en un tramo carretero de Cocotitlán, municipio del Edomex. (Infobae México / Jovani Pérez)

El asesinato del rapero colombiano B-King (Bayron Sánchez Salazar) y del DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos) en el Estado de México ha puesto en el centro del debate los oscuros vínculos entre el Clan del Golfo y los principales cárteles de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General de la República investigan el crimen, que podría estar relacionado con ajustes de cuentas del narcotráfico.

Los cuerpos de los músicos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, con signos de tortura y desmembrados. Junto a ellos apareció un mensaje atribuido a La Familia Michoacana, lo que ha llevado a las autoridades a explorar un posible conflicto entre grupos criminales.

Un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana refuerza la principal línea de investigación del caso - crédito X

Los vínculos de B-King con el Clan del Golfo

La historia tomó un giro inesperado cuando medios colombianos aludieron a declaraciones que B-King ofreció en 2022, en las que aseguraba ser sobrino de Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, uno de los cabecillas del Clan del Golfo. “Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia”, dijo en una entrevista para el programa Lo Sé Todo.

Sin embargo, desde la cárcel de La Paz en Itagüí, Fritanga negó tener parentesco directo con el artista. “Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia con la que no tengo relación”, aseguró en conversación con El Tiempo.

El Clan del Golfo es considerado la organización narcotraficante más poderosa de Colombia. Su fundador, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, hoy preso en Estados Unidos, confesó que durante años mantuvieron acuerdos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para enviar toneladas de cocaína a México, que luego eran traficadas hacia Estados Unidos y Europa.

B King, asesinado en México, había hablado en 2022 de su relación con su tío Camilo Torres Martínez, alias Fritanga - crédito B King/Instagram y Colprensa

La posible conexión con cárteles mexicanos

Tras la confirmación del crimen, han surgido versiones periodísticas que señalan que las autoridades no descartan que el doble homicidio esté relacionado con disputas entre La Familia Michoacana y otros grupos que operan en el centro del país.

La presencia de un narcomensaje en la escena del crimen refuerza la hipótesis de que los artistas pudieron haber quedado atrapados en un conflicto ajeno durante su gira en México.

Además, el caso ha tomado fuerza en Colombia por las denuncias que el propio B-King hizo meses antes de morir. En mayo, el rapero compartió un chat en el que recibía advertencias para que dejara de mencionar a su expareja, la DJ Marcela Reyes, con quien tuvo una relación de nueve años. El artista incluso señaló que había recibido amenazas vinculadas a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, un narco conocido como “el Pablo Escobar de Santander”.

Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

Reacciones y repatriación de los cuerpos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, esclarecer el crimen y advirtió que la violencia asociada al narcotráfico “sigue cobrando la vida de los jóvenes latinoamericanos”.

María Fernanda Alatorre, editora de Orden Público de Caracol Radio, explicó que la repatriación de los cuerpos tardará varias semanas: “Como es una muerte violenta, los cuerpos no se pueden cremar. Estarían llegando a Colombia entre noviembre y diciembre”.

Mientras las autoridades de ambos países coordinan esfuerzos, el caso B-King podría revelar una red de conexiones entre el Clan del Golfo y los cárteles mexicanos que, hasta ahora, operaba en las sombras.

La comunidad artística en Colombia y México ha exigido justicia y protección para quienes siguen trabajando en escenarios donde el crimen organizado impone su ley.

La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)