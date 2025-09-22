¿Quiénes son Regio Clown y B-King, artistas colombianos desaparecidos en México tras un concierto?

Regio Clown y B-King desaparecieron en la Ciudad de México en vísperas de los festejos de por la Independencia. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

La desaparición de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, mejor identificado como Regio Clown, mantiene en vilo a sus seguidores y ha desatado una ola de reacciones diplomáticas.

Ambos viajaron a México para participar en presentaciones musicales, pero desde el 16 de septiembre no se sabe nada de su paradero.

El caso cobró fuerza luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara directamente a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, su intervención para localizarlos.

La primera respuesta oficial vino de la Fiscalía de Sonora, que negó cualquier indicio de que el caso tuviera relación con ese estado. Más tarde, la vocera Paloma Terán Villalobos reiteró que no había registros de los músicos en territorio sonorense. La investigación quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que emitió las fichas de búsqueda el 21 de septiembre.

De acuerdo con la denuncia, B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez al salir rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco. Días antes, ambos habían participado en el evento Sin Censura Independence Day en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur, donde compartieron escenario con otros DJ’s nacionales e internacionales.

¿Quiénes son Regio Clown y B-King?

B-King (Bayron Sánchez Salazar), de 31 años y exesposo de la influencer Marcela Reyes, es reconocido en la escena urbana por sus temas de reguetón y música alternativa. Antes de su desaparición publicó un mensaje optimista en redes: “Excelente, rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper en el nombre de Jesús de los Ejércitos”.

Por su parte, Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), de 35 años y originario del Valle del Cauca, es DJ y productor musical. En su cuenta de Instagram se describía como un artista que mezcla “energía cruda” y busca generar experiencias sensoriales únicas. En una de sus últimas publicaciones reflexionó: “La verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.

Las fichas de búsqueda revelan detalles clave: Regio Clown mide 1.80 metros, tiene perforaciones y tatuajes visibles, y vestía ropa deportiva negra el día de su desaparición. B-King mide 1.73 metros, tiene una greca en la ceja izquierda y vestía pants blancos y camiseta negra.

Mientras la comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown, el caso sigue bajo investigación en la capital mexicana, donde las autoridades han pedido cualquier información que ayude a localizarlos.

La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown.