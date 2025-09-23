México

Caso “Papayita”: no hay indicio de delito doloso en la muerte del trabajador, aseguran autoridades de Coahuila

“No concuerda la versión en redes sociales con lo que realmente sucedió”, señaló el delegado Carlos Rangel

Por Luis Contreras

Guardar
El hombre falleció tras denunciar
El hombre falleció tras denunciar haber sido víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros. | X- @CarneDeAzucar

A través de un encuentro con medios, autoridades de Coahuila señalaron que en el caso de la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, también conocido como Papayita, no hay indicios de que se trata de un delito doloso, es decir, que hubiera sido cometido con conciencia y voluntad.

Lo anterior es identificado tras la revisión de los videos del caso y detallar que las únicas personas que tiene acceso a lo detalles de la investigación son los familiares de quien fuera trabajador de la empresa HEB.

Además, las revisiones del material grabado en conjunto con los testimonios apuntan a que no concuerdan los reportes en redes sociales con lo que realmente sucedió.

“Qué es lo que nos muestran los videos, que podamos compartir de manera pública, es en el sentido de que hasta ahorita no existe ningún indicio de que exista un delito doloso. Ya tenemos completamente la relación de los hechos”, es parte de lo comentado por Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La carpeta fue abierta por homicidio; no hubo intencionalidad, señalan

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Como parte de las averiguaciones ya han sido citados algunos de los trabajadores de la empresa, se trata de personas que estaba presente al momento de los hechos y otras que están relacionadas con lo ocurrido un día antes del fallecimiento, datos relevantes para la investigación.

La carpeta de investigación sigue abierta por homicidio, pero tras revisar los indicios no hay datos que apunten a que se trata de un delito doloso. “Probablemente no existió una intencionalidad”, añadió Rangel.

De igual manera, sí hay registros oficiales de una sustancia nociva en los hechos. “Si encontramos algún solo indicio que esté documentado y no lleve a un dato de prueba de la comisión de un delito, vamos a ir hasta el fondo con todo el peso de la ley”, comentó el funcionario.

El hombre ingirió desengrasante por "una broma" de compañeros de su trabajo y falleció con quemaduras internas. Crédito: (TikTok: @andreahernandezmakeup)

Aunado a lo anterior, el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández Montañez, también informó el 22 de septiembre que los datos apunta a que la muerte de Papayita no sería un delito doloso.

Destacó que las autoridades deben funcionar como mediadores entre las partes, es decir, los familiares del trabajador, la empresa y los servicios de atención.

"Se inició una carpeta de investigación, se han recabado diversos datos de prueba consistentes a averiguaciones de un día anterior a los hechos, así como el día del lamentable evento", expresó el fiscal.

Tras la muerte de Carlos Gurrola fue realizada una manifestación que comenzó en la plaza principal del ejido La Concha.

Temas Relacionados

CoahuilaPapayitaCarlos Gurrolamexico-noticias

Más Noticias

¿Por qué recomiendan beber agua de jamaica?

Esta infusión, reconocida por su color y sabor, se posiciona como opción natural frente a refrescos industriales

¿Por qué recomiendan beber agua

Cómo preparar una mascarilla de aceite de oliva con clavo de olor que brinda “efecto botox” en la piel

Las propiedades de estos ingredientes brindan hidratación y nutrientes

Cómo preparar una mascarilla de

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de septiembre en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima en Acapulco de Juárez: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Acapulco de Juárez:

Clima en México: la previsión meteorológica para Ecatepec este 23 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en México: la previsión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a chofer que transportaba

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Detienen a “El Chícharo”, presunto líder de facción de La Unión Tepito, durante operativo en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: preparan últimos detalles para gala de sorpresa

Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

Big Band Jazz de México celebrará 25 años: fecha y quiénes serán los invitados

La canción más sonada en Apple México hoy

Alejandro Sanz dedica mensaje a Monterrey tras dos conciertos el fin de semana: “Vamos a por la tercera”

DEPORTES

Julio César Chávez confirma que

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¡Su primera goleada en Chipre! Memo Ochoa pone en duda su llamado a la Selección Mexicana en su debut con el AEL Limassol

Europeos mandan en la tabla de goleo de la Liga MX