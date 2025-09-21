Familiares de ‘papayita’ afirman que Carlos Gurrola sí presentaba quemaduras internas, FGE continúa investigaciones

El hombre falleció tras denunciar haber sido víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros. | X- @CarneDeAzucar

Tras darle el último adiós a Carlos Gurrola, conocido cariñosamente como Papayita, sus familiares confirmaron que sí fue intoxicado y los médicos de la clínica aseguraron que el paciente contaba con graves quemaduras en su sistema respiratorio.

Además, la familia del hombre, de 47 años de edad, declaró que debido a la ingesta del líquido desengrasante la gravedad de las lesiones que presentaba en garganta, tráquea y vías respiratorias provocada por beber de una botella que contenía aparente líquido desengrasante colocado por sus compañeros de trabajo, fue internado de emergencia, su salud se deterioró rápidamente, fue entubado, trasladado a otra clínica y posteriormente murió.

“Le dio sed porque anduvo en el sol. Ingresó al área donde tiene su locker, ahí tenía una botellita de agua con suero y le dio un trago, porque era de él. Después dice que él sintió feo y escupió (el líquido).

“Ese mismo día, el sábado 30 de agosto, lo trasladaron a la clínica 16, ya en la clínica él estuvo grave porque el líquido le quemó parte de su garganta, varios órganos de su cuerpo. Lo pasaron el martes en la madrugada a la clínica 71 a terapia intensiva, él ya iba entubado por el daño severo que tenía en su garganta y ya de ahí ya no salió con vida”, declaró una integrante de la familia de Carlos.

(Fotos: X)

Asimismo, otra integrante de la familia informó a NMás que Carlos Gurrola sufría de bullying constante por parte de sus compañeros de trabajo, pues en palabras de la entrevistada, seguidamente le escondían sus pertenencias, lo amenazaban y amagaban con despedirlo de su trabajo.

“Le hacían bullying, muy seguido ahí en el supermercado, una vez le robaron su bicicleta, su celular, su lonche, le ponchaban las llantas de su bicicleta, lo regañaban, lo amenazaban y le decían que lo iban a correr”, dijo la familiar para el medio.

La Fiscalía del Estado continúa con las líneas de investigación

Tras el fallecimiento de Gurrola, la carpeta de investigación pasó a manos del área de investigación de homicidios, dónde se investigará a fondo si las acciones fueron causa de un intento de homicidio, se calificará como homicidio doloso o si no habrá suficientes pruebas para continuar con las investigaciones vigentes.

Ante la situación, el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Carlos Rangel, declaró en conferencia de prensa que la fiscalía no actuará directamente contra las personas investigadas sin antes agotar todas las líneas de investigación.

“Hemos recabado entrevistas de personas que trabajaban con él, las que estaban en el lugar. Primero hay que agotar las líneas de investigación para poder determinar si estamos ante un hecho delictivo o un hecho que corresponde a otra materia jurídica”, informó Rangel ante los medios.