México

Familiares de ‘papayita’ afirman que Carlos Gurrola sí presentaba quemaduras internas, FGE continúa investigaciones

La fiscalía de Coahuila había comunicado que no tenían indicios de que el hombre hubiese sido intoxicado

Por Carlos Salas

Guardar
El hombre falleció tras denunciar
El hombre falleció tras denunciar haber sido víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros. | X- @CarneDeAzucar

Tras darle el último adiós a Carlos Gurrola, conocido cariñosamente como Papayita, sus familiares confirmaron que sí fue intoxicado y los médicos de la clínica aseguraron que el paciente contaba con graves quemaduras en su sistema respiratorio.

Además, la familia del hombre, de 47 años de edad, declaró que debido a la ingesta del líquido desengrasante la gravedad de las lesiones que presentaba en garganta, tráquea y vías respiratorias provocada por beber de una botella que contenía aparente líquido desengrasante colocado por sus compañeros de trabajo, fue internado de emergencia, su salud se deterioró rápidamente, fue entubado, trasladado a otra clínica y posteriormente murió.

“Le dio sed porque anduvo en el sol. Ingresó al área donde tiene su locker, ahí tenía una botellita de agua con suero y le dio un trago, porque era de él. Después dice que él sintió feo y escupió (el líquido).

“Ese mismo día, el sábado 30 de agosto, lo trasladaron a la clínica 16, ya en la clínica él estuvo grave porque el líquido le quemó parte de su garganta, varios órganos de su cuerpo. Lo pasaron el martes en la madrugada a la clínica 71 a terapia intensiva, él ya iba entubado por el daño severo que tenía en su garganta y ya de ahí ya no salió con vida”, declaró una integrante de la familia de Carlos.

(Fotos: X)
(Fotos: X)

Asimismo, otra integrante de la familia informó a NMás que Carlos Gurrola sufría de bullying constante por parte de sus compañeros de trabajo, pues en palabras de la entrevistada, seguidamente le escondían sus pertenencias, lo amenazaban y amagaban con despedirlo de su trabajo.

Le hacían bullying, muy seguido ahí en el supermercado, una vez le robaron su bicicleta, su celular, su lonche, le ponchaban las llantas de su bicicleta, lo regañaban, lo amenazaban y le decían que lo iban a correr”, dijo la familiar para el medio.

La Fiscalía del Estado continúa con las líneas de investigación

Tras el fallecimiento de Gurrola, la carpeta de investigación pasó a manos del área de investigación de homicidios, dónde se investigará a fondo si las acciones fueron causa de un intento de homicidio, se calificará como homicidio doloso o si no habrá suficientes pruebas para continuar con las investigaciones vigentes.

Ante la situación, el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Carlos Rangel, declaró en conferencia de prensa que la fiscalía no actuará directamente contra las personas investigadas sin antes agotar todas las líneas de investigación.

“Hemos recabado entrevistas de personas que trabajaban con él, las que estaban en el lugar. Primero hay que agotar las líneas de investigación para poder determinar si estamos ante un hecho delictivo o un hecho que corresponde a otra materia jurídica”, informó Rangel ante los medios.

Temas Relacionados

Carlos GurrolaFGEPapayitaCoahuilaTorreónmexico-noticias

Más Noticias

Zoé desata caos en la Cineteca Nacional: 3 mil asistentes para ver su concierto rompieron un récord inédito | VIDEO

La proyección del show ’281107′ del año 2007 reunió miles de voces dentro y fuera del recinto, haciendo historia y celebrando el legado de la banda

Zoé desata caos en la

Carmen María González sorprende con su voz en “México Canta”: así logró llegar a la gran final del concurso

Hoy se conocerá al sexto finalista de este concurso musical

Carmen María González sorprende con

La planta que protege el páncreas, previene diabetes y combate la resistencia a la insulina con tomas matutinas

Esta hierba mejora la digestión de los alimentos, proceso fundamental en la prevención de la diabetes tipo 2 y el control de la resistencia a la insulina

La planta que protege el

Débora Estrella también trabajó en Fuerza Informativa Azteca, así la despidieron tras su trágico final

La periodista falleció este sábado tras un accidente aéreo

Débora Estrella también trabajó en

Peso Pluma cambia de look radicalmente: así luce ahora el cantante de corridos tumbados | VIDEO

Hassan Emilio Kabande Laija dejó atrás lo conocido y enciende las redes al mostrar un cambio que ya inspira comentarios sobre un presunto próximo álbum

Peso Pluma cambia de look
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sábado 20 de septiembre: recuento

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Zoé desata caos en la

Zoé desata caos en la Cineteca Nacional: 3 mil asistentes para ver su concierto rompieron un récord inédito | VIDEO

Carmen María González sorprende con su voz en “México Canta”: así logró llegar a la gran final del concurso

Débora Estrella también trabajó en Fuerza Informativa Azteca, así la despidieron tras su trágico final

Peso Pluma cambia de look radicalmente: así luce ahora el cantante de corridos tumbados | VIDEO

Débora Estrella, la ‘amazona’ que dejó huella: su pasión por los caballos y lo que aprendió de ellos

DEPORTES

Arnulfo Castorena gana el oro

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido