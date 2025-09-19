México

Fiscalía de Coahuila afirma no tener indicios de que Carlos Gurrola, “Papayita”, haya sido intoxicado

Los familiares del hombre afirman que era víctima de constantes agresiones por parte de sus compañeros de trabajo

Por Ale Huitron

Desde el pasado 30 de agosto, Carlos Gurrola fue hospitalizado por presentar heridas en los órganos tras presuntamente beber un líquido tóxico. Foto: RRSS

Luego de que se informara el fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita” en el municipio de Torreón, Coahuila, por presuntamente ingerir un líquido tóxico tras una broma realizada por sus compañeros de trabajo, la Fiscalía General del Estado aseguró que hasta el momento no cuenta con indicios de que el hombre fue intoxicado.

A través de un comunicado, el Ministerio Público local informó que tomaron conocimiento desde el pasado 3 de septiembre del ingreso a un hospital de Carlos Gurrola de 47 años de edad, quien el 30 de agosto resultó afectado por la ingesta de una sustancia tóxica que comprometió su salud y que le provocó la muerte.

Tras el inicio de la carpeta de investigación y la realización de diversas diligencias, entre las que se destacó la recopilación de material videográfico de los hechos y de un día anterior, así como entrevistas a testigos presenciales, la Fiscalía aseguró que no han podido determinar que se haya vertido alguna sustancia nociva en el recipiente del que “Papayita” bebió antes de presentar malestares.

Luego de su fallecimiento este jueves en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la carpeta de investigación se turnó al área de homicidios.

“Donde se continúa con el estudio de todos los datos de prueba, los cuales indican que hasta el momento no se cuenta con indicio alguno que refiera que se le haya vertido alguna sustancia nociva de manera dolosa al recipiente del cual el hoy occiso tomó con posterioridad”, detalló la Fiscalía.

(X @PandaDelAmor19)

Sin embargo, pese a no contar con indicios hasta el momento, la Fiscalía informó que continuará con la carpeta de investigación abierta y recabará mayores datos de prueba para darle seguimiento al caso.

¿Qué pasó con Carlos Gurrola?

Carlos Gurrola se desempeñaba como trabajador de limpieza en una empresa de Torreón. De acuerdo con sus familiares, el hombre era agredido por parte de sus compañeros de trabajo y recibía burlas, además de que le robaban su comida y objetos personales.

El Sol de la Laguna reportó que el pasado 30 de agosto “Papayita” dejó un envase de una bebida a un costado cuando realizaba sus labores, por lo que sus compañeros habrían aprovechado para cambiarla por un líquido tóxico que le provocó quemaduras graves en garganta, tráquea y vías respiratorias.

Foto: RRSS

Además, se informó que pese a mostrar signos de intoxicación, no habría recibido atención médica inmediata, lo que provocó que su salud empeorara.

La familia del hombre sospecha que “Papayita” fue engañado para ingerir la sustancia tóxica, sobre todo por los antecedentes de agresiones con los que contaban.

