Arranca preventa de boletos en México para el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno

La película de terror llegará nuevamente a salas de cine en México este miércoles 24. Foto: Warner Bros.

¿Eres amante de Pennywise? ¿Te gustó It (Eso) Capítulo I? Hay una buena noticia para los fans de este personaje de terror, pues habrá un reestreno de la cinta, estrenada en el año 2017, y la preventa de boletos ya arrancó.

Una de las principales cadenas cinematográficas del país informó que comenzará su recorrido por cines para que vuelva a proyectarse en la pantalla grande y que la venta de boletos ya estaba disponible.

Cabe mencionar que la película únicamente será proyectada el miércoles 24 de septiembre en algunos complejos cinematográficos del país.

Por lo tanto, el reestreno de It (Eso) Capítulo Uno únicamente será un día, este próximo miércoles 24 de septiembre, y los boletos de preventa ya están disponibles.

IT (Eso) será reestrenado en cines de México. Foto: Warner Bros México.

La razón por la cual volvió a la pantalla grande la historia de Pennywise contra los siete perdedores es porque la serie de ‘Welcome to Derry’ se estrenará en el mes de octubre en una plataforma digital.

Por ello, antes de la llegada de esta serie, donde se explorarán los orígenes del payaso asesino, nuevamente será proyectada en cines It (Eso) Capítulo Uno.

Como se mencionó anteriormente, la venta de boletos ya está a la venta para volver a revivir esta historia de terror en la pantalla grande.

IT: Bienvenidos A Derry presenta un nuevo tráiler.

¿De qué trata la serie ‘Welcome to Derry?

La serie, dirigida por Andy Muschetti, responsable de It: parte 2, se sitúa en Derry, Maine, en 1962.

Sigue a un grupo de amigos que investigan la desaparición de niños en su pueblo. Al principio, creen que hay un asesino en serie, pero descubren una realidad aún más aterradora, que los adultos ignoran.

También retrata a una familia afroamericana recién llegada, que enfrenta racismo y discriminación, mientras percibe el creciente número de niños desaparecidos.

Los protagonistas descubren una serie de sucesos inquietantes en la historia de Derry, por lo que deben enfrentarse solos al misterio.

Bienvenidos a Derry llegará como serie de televisión este octubre de 2025. Foto: HBO Max.

Reestreno de películas en México

En los últimos días, algunas películas de diferentes géneros se han reestrenado en México, como el caso de Toy Story por su 30 aniversario.

También otras cintas animadas como La Princesa Mononoke y La tortuga roja, ambas de Studio Ghibli, fueron puestas nuevamente en la pantalla grande.

En los próximos días también se llevará a cabo el reestreno de ParaNorman, de los creadores de Coraline, en una versión en 3D y remasterizada. La fecha está programada para finales de octubre en todas las salas del país.