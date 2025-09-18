ParaNorman, película de los creadores de ‘Coraline’, arranca preventa de boletos para su reestreno en cines de México

ParaNorman volverá a las salas de cine en México para octubre de este año. Foto: X/@ParaNorman.

La cinta animada ParaNorman volverá a las salas de cine de México para un reestreno especial en el mes de octubre y la preventa de boletos ya está disponible.

Hace algunos días, las principales cadenas cinematográficas del país anunciaron que la película de los estudios Laika y de los creadores de ‘Coraline’ volvería a proyectarse en la pantalla grande.

De acuerdo con la información proporcionada, el filme de stop motion volverá a estar en las salas de cine mexicanas en una edición remasterizada y en formato 3D.

Por lo tanto, aquellos amantes de esta película tienen una nueva oportunidad para verla en las principales salas de cine del país.

La cinta volverá a reestrenarse en una versión remasterizada y en 3D. Foto: Laika.

ParaNorman causó gran expectativa en el 2012, ya que venía de la productora que trajo Coraline. La cinta fue aclamada por el público y logró una nominación al Premio Óscar de la Academia de Hollywood en el año 2013.

Tras 13 años de su estreno, nuevamente estará en la pantalla grande y los boletos de preventa ya se encuentran disponibles en los sitios oficiales de las distintas cadenas cinematográficas del país.

Pero no solamente será que estará en una versión remasterizada y que volverá en formato 3D; también hay otra sorpresa para todos los fans.

Esta es la sorpresa adicional por el reestreno de ParaNorman en México

La llegada nuevamente a las salas de cine en México de ParaNorman traerá una sorpresa adicional, tanto para los amantes de la cinta como para los que les gusta la animación stop motion.

Será exhibo un cortometraje inédito, el cual tendrá por nombre ‘ParaNorman: The Thrifting’. Este tendrá algunos personajes nuevos y la participación de las voces de los actores Anna Kendrick y Finn Wolfhard.

La película nominada al Premio Oscar volverá en una edición remasterizada y en 3D. Crédito: X/@Cinepolis.

¿Cuándo llegará la versión remasterizada de ParaNorman a cines en México este 2025?

Será el jueves 23 de octubre cuando ParaNorman vuelva a las principales salas de cine de México para su reesteno en una versión remasterizada y totalmente en 3D.

Como se mencionó anteriormente, los boletos de preventa ya pueden ser adquiridos por todos sus fans.

ParaNorman fue estrenada en 2012. Foto: Laika.

ParaNorman (2012) es una película animada que narra la historia de Norman Babcock, un niño que puede ver y comunicarse con fantasmas.

En su ciudad, Norman es marginado por sus compañeros de escuela y enfrenta incomprensión por parte de su familia debido a su habilidad.

La trama se desarrolla cuando Norman descubre que un antiguo hechizo amenaza al pueblo con una invasión de zombis.

Ante esta situación, él se convierte en la única esperanza para detener la maldición que pesa sobre la localidad desde hace siglos y debe enfrentarse a fuerzas sobrenaturales, así como a los miedos y prejuicios de la comunidad.