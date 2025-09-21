México

Elaine Haro estaría arrepentida por no darse cuenta de la “conexión” con Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 3

La actriz reconoció la influencia de videos editados en su percepción sobre el regiomontano tras salir del reality show de Televisa

Por Jazmín González

Aldo de Nigris se mostró
Aldo de Nigris se mostró consternado tras la salida de Elaine Haro. (Captura de pantalla)

La reciente confesión de Elaine Haro sobre sus sentimientos hacia Aldo de Nigris tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México generó controversia en redes sociales y captó la atención de internautas.

Todo comenzó a raiz de una entrevista concedida a Jessie Cervantes para su programa de radio, donde la actriz de 22 años se sinceró sobre la influencia que han tenido los videos editados por seguidores.

La actriz leyó críticas sobre su participación en LCDLFM. (Instagram/@deprimeramanotv)

Cabe recordar que durante su estancia en el reality show de Televisa, Haro fue relacionada sentimentalmente con Aarón Mercury, pero durante las últimas semanas también surgió un ‘shippeo’ con Aldo de Nigris, el cual ha cobrado fuerzas a raiz de las recientes confesiones de la también cantante.

Elaine Haro está arrepentida por no darse cuenta de la “química” que existía con Aldo de Nigris

Durante su participación en el programa 24/7, su actitud fue seguida muy de cerca por parte de la audiencia en redes sociales, por lo que surgieron fenómenos como el ‘shippeo’ de la supuesta pareja “Aldaine”, compuesta por la actriz y el exfutbolista regiomontano.

Aunque se creía que el tema quedaría dentro de la casa, volvió a cobrar relevancia en la conversación digital tras la reciente entrevista que concedió la actriz a la radio.

“Empecé a convivir más con Aldo y sentí cierta conexión muy bonita como amigos. Pasaron ciertas cositas, ciertas miradas, ciertas agarradas de mano, aunque me digan intensa, aunque me digan ‘está ya se enamoró’“, explicó.

Y agregó: “No, simplemente así lo sentí y lo digo sin frío, así, o sea, lo digo como la neta: sentí ciertas cosas, pero nunca las tomé tan en serio”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sin embargo, ahora que está afuera del reality show, su perspectiva parece haber cambiado; incluso reconoce que le hubiera gustado darse cuenta de la “conexión” dentro de La Casa de los Famosos.

“Ya estando aquí afuera, estaba viendo videos (edits) de mi conexión que tuve o mi amistad que tuve con Aldo, y dije ‘es en serio, cómo no me di cuenta allá adentro’”, comentó entre risas.

Elaine Haro enfrenta críticas por sus comentarios sobre el ‘shipeo’ con Aldo de Nigris

Ante la sorpresa que se llevó por no haberse dado cuenta antes la conexión que percibieron los fans, los comentarios y críticas sobre su comportamiento sentimental no se hicieron esperar, pues algunos la acusan de aprovecharse del ‘shippeo’ para desviar la atención de su vínculo previo con Aarón Mercury.

“Cuánta razón tuvo Alexis, es lo único que cuentas aquí afuera”, “Esta niña cae peor afuera que adentro” y “Soy fan (de Elaine Haro), pero (necesita) un asesor”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

