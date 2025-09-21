México

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

Autoridades federales reportaron que los grupos criminales alteran los vehículos con reporte de robo añadiendo placas antibalas a los chasis

Por Carlos Salas

La camioneta se encontraba sin
La camioneta se encontraba sin ocupantes, hasta ahora no hay detenidos. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Un trabajo de reconocimiento y vigilancia hecho por elementos estatales en la ciudad de Villa de Juárez ubicada en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa, permitió el aseguramiento de un vehículo reportado como robado con alteraciones de blindaje artesanal, armamento de alto calibre y dosis de droga conocida como cristal.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los policías estatales observaron una unidad motriz con placas de acero en la batea, por lo que se aproximaron para realizar una inspección y confirmaron que la camioneta contaba con reporte de robo vigente y alteraciones en su chasis.

“Los elementos se aproximaron y confirmaron que la camioneta contaba con reporte de robo vigente y blindaje artesanal. Además, en su interior se localizaron cargadores para arma larga y 27 dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como cristal.

“Ante el hallazgo, las autoridades procedieron a resguardar los indicios y presentarlos ante el Ministerio Público para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes”, se lee en el comunicado de la dependencia.

Los vehículos blindados usados por el crimen organizado tienen mayor presencia en localidades conflictivas como Sinaloa, Baja California, Colima, entre otros estados. Crédito: X /@crux1469

Las autoridades también añadieron que cada uno de los cargadores incautados se encontraban abastecidos con 20 cartuchos útiles usados para armas largas calibre 7.62x39 mm y que hasta ahora no se han reportado detenidos.

Chalecos antibalas, cartuchos, armas largas y cascos decomisados en operativo conjunto

Otro operativo fue llevado a cabo esta vez por autoridades federales en conjunto con el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa” para incautar un arsenal y equipo táctico en la sindicatura de Tepuche, ubicada en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, durante un patrullaje terrestre en el poblado de La Pitahayita, los elementos detectaron a varios civiles que, al notar la presencia militar, huyeron de la zona a través de la maleza y tras inspeccionar el área, se localizaron:

  • Cuatro armas largas
  • 31 cargadores
  • 6 cofres metálicos para cinta eslabonada
  • 2 cintas eslabonadas para ametralladora
  • 6 mil 145 cartuchos útiles
  • 8 contenedores para chalecos tácticos
  • 23 placas balísticas
  • 4 cascos blindados
Armamento incautado por las autoridades
Armamento incautado por las autoridades federales y encontrado por el Grupo Interinstitucional. | X / @sspsinaloa1

Asimismo, se reportó otro decomiso en la misma sindicatura pero esta vez en el poblado de Tecolotes, donde los elementos militares aseguraron:

  • 3 armas largas
  • 5 cargadores
  • 122 cartuchos útiles

Desmantelan centro de vigilancia en Culiacán

Tres hombres armados fueron detenidos en el fraccionamiento Valle Alto de Culiacán, Sinaloa, tras un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Durante la acción, realizada entre el 15 y el 16 de septiembre de 2025, se aseguró un vehículo, varias armas de fuego y un centro de monitoreo clandestino conectado a cámaras irregulares.

Durante la inspección inicial, las autoridades aseguraron un vehículo, un fusil AM15 calibre .223, dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, tres armas cortas de diferentes calibres, cargadores, municiones y dosis de marihuana. Al identificar indicios adicionales de actividad delictiva en la vivienda, se solicitó y cumplimentó una orden técnica de investigación, lo que permitió el ingreso legal al inmueble.

