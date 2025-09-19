México

Protesta, ataque armado y una falsa enfermera: los hechos que sacudieron a los hospitales de Culiacán

La combinación de controles militares, denuncias de abuso y la presencia de civiles armados llevó a los trabajadores a exigir cambios urgentes

Por Carlos Salas

Guardar
La seguridad dentro de la
La seguridad dentro de la salubridad en Sinaloa se vio duramente afectada tras una serie de hechos violentos en el estado. (Crédito:@HGC_Hospital)

El Hospital General de Culiacán fue escenario de una protesta médica en la que el personal exigió mejores condiciones de seguridad hospitalaria y denunció presuntos abusos de autoridades militares y policiales. La movilización, realizada la mañana del 18 de septiembre, llevó a la Secretaría de Salud de Sinaloa a anunciar nuevas medidas para responder a las demandas de quienes laboran en el hospital.

Durante la jornada, médicos y trabajadores señalaron que las revisiones a las que los someten elementos castrenses al ingresar a sus turnos resultan excesivas y generan un ambiente de hostilidad. De acuerdo con Noroeste, los manifestantes expusieron su sensación de inseguridad dentro del hospital la cual supera la que experimentan en la vía pública.

A esto se suma la preocupación por la presencia de civiles armados que, en ocasiones, se han hecho pasar por personal médico, lo que incrementó el temor entre trabajadores, pacientes y familiares.

Las denuncias del personal incluyeron el riesgo que representa la entrada de personas lesionadas por arma de fuego, quienes, según su experiencia, pueden poner en peligro la integridad de quienes laboran en el hospital. El temor también se extendió a los usuarios de los servicios médicos, que comparten la inquietud por la seguridad en el recinto.

Nuevo registro biométrico, una posible solución a la seguridad de salubridad

En respuesta, el secretario de Salud estatal Cuitláhuac González Galindo sostuvo una reunión con los trabajadores y anunció la puesta en marcha de un sistema de registro biométrico para el acceso del personal, así como la instalación de cámaras de videovigilancia en los puntos de ingreso.

El secretario de salud se
El secretario de salud se comprometió a generar nuevos parámetros de seguridad para los empleados de salud pública. (Gobierno del Estado de Sinaloa)

Además, se incorporará personal de la Fiscalía General del Estado para atender de manera inmediata cualquier situación legal o de seguridad que se presente en el interior del hospital.

González Galindo informó que se trabaja en un nuevo protocolo para el traslado de pacientes considerados de alta peligrosidad, en particular aquellos con heridas por arma de fuego, quienes serán enviados a instalaciones con mayor resguardo militar para reducir los riesgos para el personal y los usuarios.

Mujer disfrazada de enfermera, un detonante para el personal médico

El detonante de la protesta fue un incidente ocurrido el 16 de septiembre, cuando una mujer disfrazada de enfermera ingresó al hospital portando una jeringa con una sustancia desconocida. Una trabajadora del hospital la descubrió y la entregó a las autoridades, hecho que encendió las alarmas entre el personal y motivó la movilización para exigir mayores garantías de seguridad.

La mujer disfrazada de enfermera
La mujer disfrazada de enfermera entró al hospital con una jeringa que contenía una sustancia desconocida. (Infobae México/Jovani Pérez)

A lo largo de la protesta, los trabajadores insistieron en la necesidad de restringir el ingreso de personas lesionadas por violencia armada y reiteraron su exigencia de condiciones laborales dignas, justicia y respeto a sus derechos. La demanda de un entorno seguro y protegido dentro del hospital sigue siendo una prioridad para quienes atienden a la población en un contexto de riesgo.

Ataque armado a hospital en Culiacán, un hecho que dejó cuatro muertos

La noche del viernes 29 de agosto de 2025, la violencia irrumpió en uno de los espacios considerados más seguros de Culiacán: el Hospital Civil de Culiacán. Un grupo armado a bordo de un vehículo abrió fuego contra quienes se encontraban en las inmediaciones del centro médico, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas y cuatro heridas, entre ellas una menor de edad con una lesión de bala en el abdomen.

Explanada del hospital tras el
Explanada del hospital tras el ataque armado. (FOTO: RRSS)

Los agresores dispararon desde la calle hacia el hospital, alcanzando a personas que esperaban afuera y a quienes se encontraban en el acceso principal. El tiroteo ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando decenas de ciudadanos se vieron sorprendidos por la ráfaga de detonaciones.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Armando “N”, Víctor Antonio “N”, Rubén “N” y José Ramón “N”, este último de 33 años. Entre los heridos se encuentran Heldie Milena “N”, de 47 años, Amayrani “N”, una menor de edad, y dos personas cuya identidad no ha sido confirmada. La menor resultó con una herida de bala en el abdomen, mientras que los demás sobrevivientes fueron estabilizados por el personal médico tras el ataque.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánProtestaFGEInseguridadNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Grupo de Operaciones Especiales: este es el nuevo cuerpo táctico que sustituirá al Grupo Élite de la Policía Estatal de Sinaloa

La nueva fuerza especializada estará entrenada para combatir delitos de alto impacto; marcará el inicio de una etapa diferente para la policía estatal

Grupo de Operaciones Especiales: este

El terremoto de 1985 en la memoria: series y películas que honran a la Ciudad de México a 40 años de la tragedia

Producciones nacionales evocan la pesadilla y el heroísmo con relatos de familias, rescatistas y sobrevivientes que marcaron un antes y un después en la capital

El terremoto de 1985 en

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 19 de septiembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Esta es la última actualización

Alzheimer se queda sin diagnóstico en México: 9 de cada 10 casos no se detectan, según estudio

La escasez de recursos especializados profundizan la desigualdad y el desgaste emocional en el entorno familiar

Alzheimer se queda sin diagnóstico

Autoridades de Tabasco en espera de la audiencia inicial para Hernán “N”

La FGE confirmó que el detenido fue ingresado a un penal federal en el Edomex

Autoridades de Tabasco en espera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Tabasco en espera

Autoridades de Tabasco en espera de la audiencia inicial para Hernán “N”

“El que avisa no es traidor”: reviven presunto narcomensaje del CJNG contra Hilda Araceli Brown y Ramón Cota | Video

Operativo federal en Culiacán: detienen a 3 hombres armados y desmantelan centro de vigilancia ilegal

Golpe al narco en Culiacán: aseguran más de mil 200 kilos de metanfetamina

“El Cande”: el hombre clave de Hilda Araceli Brown y La Mayiza que tejió la red criminal en Playas de Rosarito

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de este 19 de septiembre?

Luis Fernando Peña y Antonio de la Vega rinden homenaje a los héroes sin capa del terremoto del 85 en ‘Cada minuto cuenta’

Habitantes de La Casa de los Famosos México ignoran la alerta sísmica hoy 19 de septiembre

“Saquen los bolillos”: los mejores memes que dejó el Segundo Simulacro Nacional 2025 hoy 19 de septiembre

Batman Day en CDMX: sedes, actividades, horarios y dónde será el encendido de la ‘Batiseñal’

DEPORTES

Esto es lo que deberá

Esto es lo que deberá pagar Dani Alves a Pumas tras la resolución del TAS

Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez