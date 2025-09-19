Operativo federal en Culiacán: detienen a 3 hombres armados y desmantelan centro de vigilancia ilegal

Los tres hombres detenidos las armas largas incautadas durante el operativo. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Tres hombres armados fueron detenidos en el fraccionamiento Valle Alto de Culiacán, Sinaloa, tras un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Durante la acción, realizada entre el 15 y el 16 de septiembre de 2025, se aseguró un vehículo, varias armas de fuego y un centro de monitoreo clandestino conectado a cámaras irregulares.

El operativo se originó a partir de una denuncia ciudadana anónima y culminó con la ejecución de una orden de cateo en el inmueble intervenido.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la intervención comenzó cuando personal de la Guardia Nacional y policías estatales acudieron al fraccionamiento Valle Alto tras recibir una alerta sobre la presencia de personas armadas. Al llegar, observaron a un civil que descendió de un vehículo e intentó refugiarse en un domicilio. Tras darle seguimiento, los agentes lograron detenerlo junto a otros dos individuos.

La vivienda cateada en Culiacán, Sinaloa. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Durante la inspección inicial, las autoridades aseguraron un vehículo, un fusil AM15 calibre .223, dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, tres armas cortas de diferentes calibres, cargadores, municiones y dosis de marihuana. Al identificar indicios adicionales de actividad delictiva en la vivienda, se solicitó y cumplimentó una orden técnica de investigación, lo que permitió el ingreso legal al inmueble.

Equipo de vigilancia que monitoreaba puntos clave de Culiacán

Dentro de la propiedad, los agentes informaron la localización de un centro de monitoreo clandestino desde el cual se operaba una red de videocámaras irregulares distribuidas en distintos puntos de la ciudad de Culiacán.

Asimismo, las autoridades aclararon que este centro no tiene relación alguna con el sistema oficial C4i Sinaloa, el cual cuenta con medidas de seguridad informática y física, así como revisiones técnicas permanentes para prevenir cualquier intento de hackeo.

Los tres detenidos, junto con el armamento, el vehículo y el inmueble, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las investigaciones correspondientes y del deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

El grupo interinstitucional ha logrado retirar un total de 2 mil 619 cámaras irregulares. (Centro de monitoreo clandestino de Los Chapitos). (FOTO: FB: Noticias Chihuahua Capital)

En el marco de los operativos realizados en la entidad, el grupo interinstitucional ha logrado retirar un total de 2 mil 619 cámaras irregulares, resultado directo de la colaboración ciudadana y de la estrategia de combate a la vigilancia ilegal implementada en Sinaloa.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirmaron su compromiso de proteger la integridad de la sociedad sinaloense y subrayaron la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de actividades ilícitas, como parte esencial para limitar la capacidad de vigilancia de los grupos delictivos sobre autoridades y habitantes. Además, las autoridades recuerdan a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de actividades ilícitas por medio de 089 o marcar al 911 para reportar cualquier emergencia.