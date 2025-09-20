México

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

El rapero reaccionó a los constantes ataques que la pareja recibe en redes sociales por su romance

Por Adriana Castillo

(Foto: IG@emiliano_aguilar.t AFP)
Emiliano Aguilar mandó un contundente mensaje para su mediahermana, Ángela Aguilar, y Christian Nodal debido a los constantes ataques que reciben en redes sociales.

En entrevista para el programa El gordo y la flaca, el rapero sugirió que la pareja no ofrezca entrevistas y se aleje del foco mediático por mínimo un mes, incluso recomendando que se refugien fuera de México.

“Ya no digan nada, cada vez que abren la boca algo malo pasa. Nada más ya no digan nada, váyanse a Suiza o Irlanda como por un mes y luego ya regresan”, comentó.

Este mensaje se produce en medio de un contexto de distanciamiento y tensiones familiares.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
Emiliano Aguilar revela por qué se fracturó su relación con Ángela Aguilar

El rapero publicó un video en su cuenta de TikTok, donde confesó por qué se distanció de su mediahermana hace unos años.

Según Emiliano, la fractura ocurrió cuando su padre, Pepe Aguilar, le mandó un mensaje de audio para reclamarle porque supuestamente le estaba pidiendo dinero a Ángela Aguilar.

“Un día me llegó un mensaje (audio) de mi papá, ahí lo tengo en el celular, diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza que a tus -no sé cuántos años tenía entonces- le estés pidiendo a tu hermana por dinero’”, contó.

El rapero también confesó por qué la cantante no conoce a una de sus hijas TikTok: @emilianoaguilaroficial

Emiliano no respondió al reclamo de su padre, convencido de que creería la versión de su hermana.

“Me quedé en estado de shock. Mucho después me enteré que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes cuando yo nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana”, declaró.

De esta manera, el rapero negó rotundamente haber solicitado apoyo económico de su consanguínea y aseguró que en ese momento estaba trabajando en construcción y plomería en Estados Unidos.

Gussy Lau es 15 años
Gussy Lau es 15 años mayor que Ángela Aguilar. (Reuters)

El rapero no especificó la cantidad de dinero que, según su padre, le había pedido a Ángela Aguilar; no obstante señaló que todo ocurrió cuando la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ tenía una relación amorosa con el compositor Gussy Lau.

“Yo fui el único que la ayudó, la única persona que estaba ahí. Hubiera visto, en el camerino ella llorando sola; yo fui el único que estaba ahí, el único que le dijo que también había pasado por polémicas, pero ‘ahí estoy contigo’, para que hicieras eso”, lamentó.

