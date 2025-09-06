Emiliano Aguilar reacciona a la petición para cancelar el concierto de los Aguilar en Guadalajara: “Es por sus propias acciones”

(IG: @emiliano_aguilar.t // captura de pantalla: change.org)

Ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, lanzaron una petición para que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, cancelara el concierto gratuito de Los Aguilar por las fiestas patrias.

El motivo: los discursos de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar sobre los migrantes en Estados Unidos.

“Hacer las cosas legalmente, sin pretextos”, instó el patriarca de la Dinastía en un show en Estados Unidos, mientras que Ángela se ha autodefinido como “mexicoamericana legal”.

Y es que las palabras de los cantantes fueron consideradas por varios internautas mexicanos como excluyentes, divisoras y ofensivas.

Emiliano Aguilar reacciona a la petición contra Los Aguilar

El rapero concedió una entrevista para Javier Ceriani, donde fue cuestionado sobre la petición que ciudadanos tapatíos lanzaron en Change.org para cancelar el concierto de su padre y hermanos del 15 de septiembre.

“Lo más triste de todo es que nadie los hizo caer más que ellos mismos. Hubieras dicho, la raza los funo porque eran culeros y se pasaron de lanza, pero no, fueron por sus propias acciones”, dijo.

Emiliano no profundizó en el tema, pero dejó entrever su perspectiva sobre el rechazo que existe en redes sociales en contra de su familia paterna.

“La gente no se da cuenta, ya cuando llegaron a un nivel de fama y se creen que ya son más altos que todos, que las personas que los llevaron ahí son el pueblo y yo siempre voy a estar para el pueblo”, añadió.

Cabe mencionar que también se abrió una petición en Change.org para cancelar el concierto gratuito que Christian Nodal tiene programado el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, por las fiestas patrias.

Pablo Lemus reacciona a petición contra concierto de Los Aguilar

En un reciente encuentro con la prensa, el gobernador de Jalisco fue cuestionado sobre la petición de los tapatíos para cancelar el show de Los Aguilar y la posibilidad de hacerla realidad.

“Va a continuar el concierto, el contrato está firmado desde hace muchos meses... La gente de Jalisco también quiere escucharlos, su trayectoria les respalda”, declaró.

El mandatario explicó que el show continuará en pie debido a que existe un compromiso contractual y moral con los artistas.

“Yo los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo, son grandes personas, es una familia muy bonita. No solamente hay un compromiso contractual, hay un compromiso moral y del cariño de la gente de Jalisco con los Aguilar, así que aquí los vamos a recibir con mucho cariño”, declaró.

El show se llevará a cabo el 15 de septiembre en la vía peatonal Paseo Alcalde, luego de que el Pablo Lemus Navarro realice la ceremonia del Grito de Independencia.