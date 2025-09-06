México

Emiliano Aguilar reacciona a la petición para cancelar el concierto de los Aguilar en Guadalajara: “Es por sus propias acciones”

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, reaccionó al rechazo de los tapatíos por el show del 15 de septiembre

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @emiliano_aguilar.t // captura de
(IG: @emiliano_aguilar.t // captura de pantalla: change.org)

Ciudadanos de Guadalajara, Jalisco, lanzaron una petición para que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, cancelara el concierto gratuito de Los Aguilar por las fiestas patrias.

El motivo: los discursos de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar sobre los migrantes en Estados Unidos.

“Hacer las cosas legalmente, sin pretextos”, instó el patriarca de la Dinastía en un show en Estados Unidos, mientras que Ángela se ha autodefinido como “mexicoamericana legal”.

La petición ya va por
La petición ya va por las 200 mil firmas (Captura: change.org)

Y es que las palabras de los cantantes fueron consideradas por varios internautas mexicanos como excluyentes, divisoras y ofensivas.

Emiliano Aguilar reacciona a la petición contra Los Aguilar

El rapero concedió una entrevista para Javier Ceriani, donde fue cuestionado sobre la petición que ciudadanos tapatíos lanzaron en Change.org para cancelar el concierto de su padre y hermanos del 15 de septiembre.

(Captura: change.org)
(Captura: change.org)

Lo más triste de todo es que nadie los hizo caer más que ellos mismos. Hubieras dicho, la raza los funo porque eran culeros y se pasaron de lanza, pero no, fueron por sus propias acciones”, dijo.

Emiliano no profundizó en el tema, pero dejó entrever su perspectiva sobre el rechazo que existe en redes sociales en contra de su familia paterna.

Pablo Lemus en inauguración de
Pablo Lemus en inauguración de hospital en Tlajomulco. Foto: Presidencia

“La gente no se da cuenta, ya cuando llegaron a un nivel de fama y se creen que ya son más altos que todos, que las personas que los llevaron ahí son el pueblo y yo siempre voy a estar para el pueblo”, añadió.

Cabe mencionar que también se abrió una petición en Change.org para cancelar el concierto gratuito que Christian Nodal tiene programado el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, por las fiestas patrias.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Pablo Lemus reacciona a petición contra concierto de Los Aguilar

En un reciente encuentro con la prensa, el gobernador de Jalisco fue cuestionado sobre la petición de los tapatíos para cancelar el show de Los Aguilar y la posibilidad de hacerla realidad.

“Va a continuar el concierto, el contrato está firmado desde hace muchos meses... La gente de Jalisco también quiere escucharlos, su trayectoria les respalda”, declaró.

El mandatario explicó que el show continuará en pie debido a que existe un compromiso contractual y moral con los artistas.

Familia de Pepe Aguilar con
Familia de Pepe Aguilar con su segunda esposa, Aneliz Álvarez. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

“Yo los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo, son grandes personas, es una familia muy bonita. No solamente hay un compromiso contractual, hay un compromiso moral y del cariño de la gente de Jalisco con los Aguilar, así que aquí los vamos a recibir con mucho cariño”, declaró.

El show se llevará a cabo el 15 de septiembre en la vía peatonal Paseo Alcalde, luego de que el Pablo Lemus Navarro realice la ceremonia del Grito de Independencia.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarÁngela AguilarChristian Nodal15 de septiembreFiestas PatriasGuadalajaraPablo Lemusmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué es la dieta Keto, régimen de alimentación al que Manuel Mijares se sometió para bajar de peso

El cantante sorprendió a sus fans con su drástico cambio

Qué es la dieta Keto,

Empresario hotelero es encontrado sin vida en Campeche; había sido secuestrado días atrás

La hija del empresario confirmó que su padre había sido encontrado sin vida, luego de que hombres encapuchados lo secuestraron mientras descansaba en un cuarto del Hotel Del Bosque, de su propiedad

Empresario hotelero es encontrado sin

Sonrixs responde a críticas tras acusaciones de trampa en el Maratón de CDMX 2025

El influencer compartió videos, resultados oficiales y testimonios de su entrenador

Sonrixs responde a críticas tras

El Conjuro 4 se despide de los fans mexicanos del terror con escenas postcréditos: cuántas son y qué significan

‘Últimos ritos’ concluye la saga con una carga emotiva importante, pero sobre todo con la revelación de detalles fundamentales y la historia de artefactos que fueron clave en las investigaciones de Ed y Lorraine Warren

El Conjuro 4 se despide

“No se acuerda”: Valentina Gilabert cree que el ataque de Marianne Gonzaga pudo ser por un brote psicótico

La joven habló con Adela Micha sobre su versión de los hechos

“No se acuerda”: Valentina Gilabert
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al vicealmirante Manuel Farías

Detienen al vicealmirante Manuel Farías por red de huachicol fiscal, sobrino político de Secretario de Marina con AMLO

Hospitales y clínicas en Sinaloa se “blindan” tras varios ataques armados contra pacientes y personal médico

María Isela López, alcaldesa del PRI en Santiago Sochiapan, sobrevive a nuevo ataque armado en Oaxaca

Huachicol en Veracruz creció 93% en el primer trimestre de 2025, según Pemex

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

ENTRETENIMIENTO

El Conjuro 4 se despide

El Conjuro 4 se despide de los fans mexicanos del terror con escenas postcréditos: cuántas son y qué significan

“No se acuerda”: Valentina Gilabert cree que el ataque de Marianne Gonzaga pudo ser por un brote psicótico

“Siempre ha estado ahí”: Valentina Gilabert confronta a Adela Micha tras polémicos comentarios sobre José Said

Kevin Costner visita México y conmueve a estudiantes promesa: “El fracaso no importa si intentaste con sinceridad”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Facundo y Shiky entre los favoritos para ser eliminados

DEPORTES

Esta fue la sanción que

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha