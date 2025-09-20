Ni la Rosa de Guadalupe llegó a tanto: novela viral enciende las redes por supuesto parecido con caso Nodal, Cazzu, Ángela Aguilar

(TikTok: @erick.en.europa)

Una novela se viralizó en TikTok luego de que varios usuarios detectaron supuestas similitudes entre la historia de ficción y el caso mediático de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’.

“Vine a ver los comentarios para ver si pensaron lo mismo que yo: Nodal, Ángela y Cazzu."

“Ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto.”

“Hasta Belinda apareció.”

“Yo lo pensé, tú lo pensaste, todos lo pensamos.”

“Se me hace familiar o ya de plano miro la historia en todas partes.”

“Terminen la frase: cualquier parecido con la realidad...”

“La mayoría compartimos el mismo pensamiento.”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Según los usuarios de la plataforma, en el melodrama se recrearon varios momentos virales que han protagonizado los cantantes en la vida real y se habría retomado información que ellos mismos han dado a conocer en diversas entrevistas.

¿De qué trata la novela viral de TikTok?

El video dura aproximadamente 18 minutos, fue publicado por el usuario @erick.en.europa. y aborda los siguientes temas:

Enfrentamiento entre una madre y un padre por un permiso para que su hija pueda viajar .

Diferencias sobre la manutención que recibe la menor.

La madre habla sobre la relación del padre de su hija con otra mujer en un podcast.

(TikTok: @erick.en.europa)

El padre da una entrevista donde dice: ‘La gente dice que soy mujeriego, pero yo nací con un problema más grande, tengo el alma enamorada’ . También se hace énfasis en las fechas de sus últimas relaciones amorosas.

Supuestos problemas a raíz de la entrevista del padre del menor.

Problemas legales entre el padre y la madre de la menor por supuestos daños a la imagen pública.

Algunos de estos puntos fueron comparados por los internautas con los rumores que circulan respecto a los intérpretes de regional mexicano y la rapera argentina.

Hasta el momento, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu no se han pronunciado al respecto.

(Zurisaddai González/Infobae)

Esta no es la primera vez que un producto audiovisual es comparado con la historia mediática de los famosos cantantes, pues en 2024 varios internautas aseguraron que un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’ llamado Fan de su Relación supuestamente estaba basado en la separación de Nodal y Cazzu, así como el matrimonio del cantante con Ángela Aguilar.

Incluso, Nodal habló al respecto en una entrevista que concedió para el podcast La Cotorrisa: “Dice Bad Bunny: ‘Nadie tiene Billboards y Grammys‘, yo tengo Billboards, Grammys y un episodio de La Rosa de Guadalupe”.