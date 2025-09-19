México

¿Qué es más saludable, el bolillo o el pan blanco? 

Diferencias en preparación, textura y perfil nutricional marcan la preferencia de cada variedad

Por Joshua Espinosa

Guardar
El pan de caja destaca
El pan de caja destaca por su practicidad, larga conservación y variedad de presentaciones. El bolillo por su corteza crujiente y forma de rombo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mesa de las familias mexicanas, el pan ocupa un lugar central, sea acompañando los alimentos, como base de tradicionales tortas o simplemente en el desayuno. Dos variedades destacan por su presencia cotidiana: el de caja y el bolillo. Aunque ambos forman parte de la dieta al ser opciones accesibles y versátiles, existen diferencias notables tanto en su preparación como en el aporte nutricional que cada uno brinda.

El pan de caja, según lo expone Larousse cocina, se elabora con harina blanca o integral y se hornea dentro de un molde rectangular, lo que le otorga su característica forma y textura uniforme. Existen versiones enriquecidas con granos y semillas, y es común encontrarlo ya rebanado en las tiendas. La practicidad de su formato y la posibilidad de conservarlo durante varios días lo han hecho predilecto para quienes buscan rapidez y facilidad en la preparación de alimentos.

Por su parte, el bolillo aparece retratado por la misma fuente como un pan salado de trigo, cuya elaboración artesanal le confiere una forma de rombo distintiva y una hendidura central. Lo que lo hace inconfundible es su corteza crujiente y el interior esponjoso y suave, una combinación que ha conquistado paladares a lo largo de generaciones.

El bolillo contiene 64 calorías.
El bolillo contiene 64 calorías. (cantinasalonflorida.com)

Una revisión más detallada de su aporte nutricional arroja diferencias interesantes. Tomando como referencia el Sistema Digital de Alimentos, una rebanada de pan de caja (30 g) ofrece 78 calorías, 15 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos y 167 mg de sodio. Presenta además calcio en 160 mg, junto con 31 microgramos (mcg) de ácido fólico y una cantidad baja de hierro (1 mg). Otros micronutrientes, como las vitaminas A, C y D, son prácticamente inexistentes en esta variedad.

El bolillo, analizado en una porción de 20 gramos, aporta 64 calorías, 11 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos y 101 mg de sodio. En cuanto a micronutrientes, contiene 8 mg de calcio, 22 mg de fósforo, 26 mg de potasio, 6 mg de magnesio y 8 mcg de selenio. Su contenido de ácido fólico (14 mcg) y hierro (1 mg) es más bajo que el del pan de caja, pero ofrece una mejor cantidad de fósforo y potasio.

Al comparar ambos panes, el pan de caja se destaca por su mayor contenido de calcio y ácido fólico, sin embargo, también contiene más sodio, un aspecto importante para quienes deben cuidar la presión arterial y la salud cardiovascular.

Una rebanada de pan de
Una rebanada de pan de caja aporta 78 calorías. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el bolillo, aunque aporta menos calcio y folatos, sobresale en minerales como el fósforo, potasio, magnesio y selenio. Además, su menor aporte de sodio puede representar una ventaja para quienes buscan mantener una dieta baja en sal.

Determinar cuál de los dos panes es el más saludable depende en gran medida de las necesidades nutricionales de cada persona y su estado de salud. El pan de caja puede adecuarse mejor a quienes requieren un mayor consumo de calcio y folatos, mientras que el bolillo ofrece una composición más equilibrada en minerales esenciales y un menor contenido de sodio. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

PanBolilloPan de cajaDietaNutriciónComidaNutrientesSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Tras un vuelo desde Paraguay con escala en Colombia, el exfuncionario fue llevado al Edomex

Avión que trasladaba a Hernán

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

El “Golden Boy Promotions” se lanzó contra el ex campeón mexicano por la actuación que dio

Óscar de la Hoya calificó

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

La cinta animada fue nominada al Premios Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

‘Mi amigo robot’ será exhibida

Ellos son los presuntos operadores de Hernán Bermúdez Requena que también son investigados por las autoridades

Entre las personas investigadas hay una que cuenta con una ficha de búsqueda

Ellos son los presuntos operadores

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

El primer ministro aseguró que ambos países ya se encuentran trabajando para llevar a los integrantes de los cárteles ante la justicia

Carney reconoce que hay cárteles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carney reconoce que hay cárteles

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

Balean camioneta de alcaldesa de Michoacán, autoridades ya investigan los hechos

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

‘Mi amigo robot’ será exhibida

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Guana explica por qué ‘traicionó’ a Dalílah y Shiky al nominarlos

Surgen rumores de reconciliación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma tras posible viaje juntos a Japón

Sylvia Pasquel pide a la prensa que se enfoque en los Aguilar y deje en paz a su famosa familia

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

DEPORTES

“Checo” Pérez manda mensaje de

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League