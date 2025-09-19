¿Qué es más saludable, el bolillo o el pan blanco? 

El pan de caja destaca por su practicidad, larga conservación y variedad de presentaciones. El bolillo por su corteza crujiente y forma de rombo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mesa de las familias mexicanas, el pan ocupa un lugar central, sea acompañando los alimentos, como base de tradicionales tortas o simplemente en el desayuno. Dos variedades destacan por su presencia cotidiana: el de caja y el bolillo. Aunque ambos forman parte de la dieta al ser opciones accesibles y versátiles, existen diferencias notables tanto en su preparación como en el aporte nutricional que cada uno brinda.

El pan de caja, según lo expone Larousse cocina, se elabora con harina blanca o integral y se hornea dentro de un molde rectangular, lo que le otorga su característica forma y textura uniforme. Existen versiones enriquecidas con granos y semillas, y es común encontrarlo ya rebanado en las tiendas. La practicidad de su formato y la posibilidad de conservarlo durante varios días lo han hecho predilecto para quienes buscan rapidez y facilidad en la preparación de alimentos.

Por su parte, el bolillo aparece retratado por la misma fuente como un pan salado de trigo, cuya elaboración artesanal le confiere una forma de rombo distintiva y una hendidura central. Lo que lo hace inconfundible es su corteza crujiente y el interior esponjoso y suave, una combinación que ha conquistado paladares a lo largo de generaciones.

Una revisión más detallada de su aporte nutricional arroja diferencias interesantes. Tomando como referencia el Sistema Digital de Alimentos, una rebanada de pan de caja (30 g) ofrece 78 calorías, 15 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos y 167 mg de sodio. Presenta además calcio en 160 mg, junto con 31 microgramos (mcg) de ácido fólico y una cantidad baja de hierro (1 mg). Otros micronutrientes, como las vitaminas A, C y D, son prácticamente inexistentes en esta variedad.

El bolillo, analizado en una porción de 20 gramos, aporta 64 calorías, 11 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos y 101 mg de sodio. En cuanto a micronutrientes, contiene 8 mg de calcio, 22 mg de fósforo, 26 mg de potasio, 6 mg de magnesio y 8 mcg de selenio. Su contenido de ácido fólico (14 mcg) y hierro (1 mg) es más bajo que el del pan de caja, pero ofrece una mejor cantidad de fósforo y potasio.

Al comparar ambos panes, el pan de caja se destaca por su mayor contenido de calcio y ácido fólico, sin embargo, también contiene más sodio, un aspecto importante para quienes deben cuidar la presión arterial y la salud cardiovascular.

Por otro lado, el bolillo, aunque aporta menos calcio y folatos, sobresale en minerales como el fósforo, potasio, magnesio y selenio. Además, su menor aporte de sodio puede representar una ventaja para quienes buscan mantener una dieta baja en sal.

Determinar cuál de los dos panes es el más saludable depende en gran medida de las necesidades nutricionales de cada persona y su estado de salud. El pan de caja puede adecuarse mejor a quienes requieren un mayor consumo de calcio y folatos, mientras que el bolillo ofrece una composición más equilibrada en minerales esenciales y un menor contenido de sodio. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.