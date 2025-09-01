México

¿Por qué en México se come bolillo después de un susto? La UNAM lo explica

El consumo de bolillo ayuda a estabilizar el malestar digestivo y aporta una sensación de normalidad después de un susto

Por Merary Nuñez

Guardar
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

En México, pocas frases son tan comunes como el clásico consejo de las abuelas “Échate un bolillo pa’l susto”.

La escena es habitual en hogares, escuelas y oficinas: tras un sobresalto, alguien sugiere con naturalidadun bolillo para el susto”, como si el simple acto de comer pudiera devolver la calma perdida.

En la práctica, la persona afectada suele recibir el pan y consumirlo, a menudo acompañada de palabras tranquilizadoras de quienes la rodean.

Pero, ¿Qué hay detrás de esta costumbre?

El consumo de bolillo ayuda
El consumo de bolillo ayuda a estabilizar el malestar digestivo y aporta una sensación de normalidad después de un susto.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM Global, agencia informativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, el “susto” se entiende como una reacción repentina del cuerpo ante un peligro o miedo, como puede ocurrir durante un sismo.

Desde el punto de vista científico, el susto desencadena una serie de reacciones fisiológicas en el organismo, este responde de inmediato: los músculos se contraen, se acelera el ritmo cardiaco, los niveles de glucosa en sangre se alteran, la respiración se agita y aumenta la producción de adrenalina y cortisol.

Ante una situación inesperada o amenazante, el cuerpo libera adrenalina, lo que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración.

Además, el sistema digestivo puede verse alterado: algunas personas experimentan náuseas, sensación de vacío en el estómago o incluso temblores.

En este contexto, surge la pregunta sobre el papel del bolillo en la recuperación tras el susto.

Entonces, ¿por qué el bolillo?

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Resulta que comer pan puede ayudar a asimilar la glucosa y a estabilizar el malestar digestivo tras una impresión fuerte. De ahí que las abuelas lo recomendaran como remedio exprés para calmarse después de un buen susto.

El consumo de carbohidratos, como los que aporta este pan, puede tener un efecto calmante en el sistema digestivo. Al ingerir un alimento sencillo y de fácil digestión, el cuerpo recibe una señal de normalidad que puede contribuir a estabilizar las funciones alteradas por el estrés.

Además, el acto de comer puede distraer la mente y ayudar a recuperar la sensación de control tras una experiencia impactante. Según los especialistas, el bolillo no cura el susto, pero puede ayudar a calmar el estómago y reconfortar a la persona afectada.

Subrayan que el efecto es más psicológico y fisiológico que mágico, y que no debe atribuirse al pan propiedades que no posee.

Recomiendan acompañar el gesto con apoyo emocional y, si los síntomas persisten, buscar atención médica.

Temas Relacionados

BolilloSustounamreaccionesmexico-noticias

Más Noticias

Los diccionarios invaden la lista de los libros más vendidos en Amazon México

Ya sea el básico, el especializado por grado o el de inglés, estos libros educativos forman parte de casi la mitad del listado

Los diccionarios invaden la lista

Precio del centenario de oro y onza de plata tras caída del dólar e incremento histórico de metales precioso

El oro alcanzó su precio más alto en cuatro meses y la plata no veía un valor tan elevado desde hace 14 años

Precio del centenario de oro

Inician pagos de pensiones y programas del Bienestar: quiénes recibirán su apoyo hoy 1 de septiembre

La Secretaría de Bienestar informó que la entrega de los pagos se extenderá hasta el 25 de septiembre

Inician pagos de pensiones y

MLB en vivo: a qué hora juegan los Mets de Juan Soto hoy 1 de septiembre

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las ligas mayores

MLB en vivo: a qué

México tiene fuerza económica pese a medidas arancelarias de EEUU, destaca Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

La mandataria destacó los resultados obtenidos en 12 meses de gobierno y señaló que se mejoraron las condiciones de múltiples sectores, pese a “situaciones complejas”

México tiene fuerza económica pese
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma decomiso de arsenal,

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

Gobernador de Sinaloa destaca avances en identificación de desaparecidos; colectivos y familias sostienen exigencia de búsqueda

Exigía 8 millones de pesos por la vida de aguacatero michoacano: capturan a presunta responsable en Baja California

Exgafe revela cómo El Mencho, líder del CJNG, escapó de un operativo militar en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

La ‘maldición’ de Me Caigo de Risa en La Casa de los Famosos México: El Guana pierde fans como Mariana Echeverría

Filtran lista completa de famosos que entrarían a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca

“El callejón de los madrazos”: peleas entre Facundo y Alexis Ayala escalan a niveles de posible agresión física

Emiliano Aguilar llama “pocos hue...” a Nodal y tacha de “poco inteligente” a su hermana Ángela por casarse con él

DEPORTES

Monterrey sigue en la cima

Monterrey sigue en la cima de la tabla de posiciones y Chivas no sale del sótano de la Liga MX

México vs Japón: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri frente a los nipones en partido amistoso

Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Autoridades del Maratón CDMX 2025 niegan afectaciones por baches; reportan saldo blanco

Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey