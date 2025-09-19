La Casa de los Famosos México en vivo hoy 19 de septiembre: Yetus intenta entrar por la fuerza

Hasta el momento, se desconoce si los habitantes participarán en el simulacro.

En la Ciudad de México y Estado de México, lugar en donde se encuentra La Casa de los Famosos , se realizará un protocolo de sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que se activará la alerta sísmica.

Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención ante una amenaza de sismo, huracán, incendio urbano o tsunami.

Yetus , influencer fitness y mejor amigo de Aldo de Nigris , asistió como invitado especial a la pregala de La Casa de los Famosos México conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff .

La mañanera de hoy 19 de septiembre | En vivo Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Alerta Sísmica: Estos son los celulares en los que no sonará en el simulacro de este 19 de septiembre Se espera que alerta sísmica llegue a 80 millones de celulares en el país

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de septiembre: avance lento en la Línea 2 y 12 Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes