La Casa de los Famosos México en vivo hoy 19 de septiembre: Yetus intenta entrar por la fuerza

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

Por Adriana Castillo

13:35 hsHoy

¿Lo logró? Yetus, mejor amigo de Aldo de Nigris, intenta entrar a La Casa de los Famosos México por la fuerza

El influencer fitness asistió como invitado especial a la pregala y escuchó un emotivo mensaje el habitante le dedicó

Por Adriana Castillo

(Captura TikTok: La Casa de los Famosos México)

Yetus, influencer fitness y mejor amigo de Aldo de Nigris, asistió como invitado especial a la pregala de La Casa de los Famosos México conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

13:29 hsHoy

Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención ante una amenaza de sismo, huracán, incendio urbano o tsunami.

En la Ciudad de México y Estado de México, lugar en donde se encuentra La Casa de los Famosos, se realizará un protocolo de sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que se activará la alerta sísmica.

Hasta el momento, se desconoce si los habitantes participarán en el simulacro.

