Estados Unidos

La renuncia de Alberto Carvalho sacudió al sistema escolar de Los Ángeles tras una investigación federal

El futuro del mayor distrito educativo de California quedó en incertidumbre luego de la salida de su superintendente, implicado en un escándalo por contratos tecnológicos y operativos federales que marcaron el final de su gestión

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El despacho de Alberto Carvalho en Los Ángeles queda vacío tras su abrupta renuncia, cerrando uno de los ciclos más cortos y controvertidos en la historia reciente del distrito escolar (REUTERS/David Ryder)
El despacho de Alberto Carvalho en Los Ángeles queda vacío tras su abrupta renuncia, cerrando uno de los ciclos más cortos y controvertidos en la historia reciente del distrito escolar (REUTERS/David Ryder)

La renuncia de Alberto Carvalho como superintendente del Los Angeles Unified School District (LAUSD) marca el desenlace de una crisis que mantuvo en vilo al segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos.

La decisión, oficializada el domingo y confirmada el lunes por la Junta de Educación, se presenta tras cuatro meses de licencia paga y en medio de una investigación federal que incluyó allanamientos en su residencia y en las oficinas centrales del distrito, según confirmó AP News.

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Carvalho, quien asumió el liderazgo de LAUSD en 2021 tras una extensa gestión en Miami-Dade County Public Schools, negó reiteradamente cualquier irregularidad.

Su carta de renuncia, difundida por su equipo legal y citada por Los Angeles Times, evita referirse de manera directa a los hechos investigados y sostiene: “Poner a los estudiantes en primer lugar siempre ha guiado mi trabajo. Porque creo que nuestras escuelas deben seguir centradas en los estudiantes y el aprendizaje, sin distracciones, renuncio como superintendente del LAUSD con efecto inmediato, el 21 de junio de 2026”.

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Varias personas, algunas con camisas con la sigla FBI y gorras, llevan cajas de cartón por una entrada con escaleras y barandas en una vivienda
Agentes federales realizaron operativos simultáneos en la residencia del superintendente y en la sede central del sistema educativo angelino, en el marco de una investigación todavía bajo reserva (FOX 11)

El alcance de la investigación: contratos, tecnología y antecedentes en Miami

La investigación federal que motivó la salida de Carvalho se mantiene bajo reserva y hasta el momento no derivó en cargos en su contra. Según publicó CBS News, las pesquisas se centran en posibles irregularidades contractuales y pagos indebidos vinculados tanto a su gestión en Los Ángeles como a su etapa previa en Miami.

Una fuente citada por ese medio aseguró que la causa podría estar relacionada con presuntos sobornos recibidos durante su paso por el sistema escolar de Florida. La investigación, que involucra tanto al FBI como a la fiscalía, permanece bajo secreto de sumario.

Uno de los focos identificados por medios como Miami Herald y ABC7 es el contrato con la empresa tecnológica AllHere, que en 2024 firmó un acuerdo con LAUSD para implementar un chatbot de inteligencia artificial llamado “Ed”, orientado a asistir a los estudiantes.

El fallido lanzamiento de un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial derivó en pérdidas millonarias y en una serie de cuestionamientos sobre los controles administrativos del distrito (Los Angeles Unified School District via The New York Times)
El fallido lanzamiento de un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial derivó en pérdidas millonarias y en una serie de cuestionamientos sobre los controles administrativos del distrito (Los Angeles Unified School District via The New York Times)

El distrito desembolsó USD 3.000.000 a la firma, pero el sistema fue dado de baja apenas tres meses después, coincidiendo con el colapso financiero de la compañía y la posterior imputación de su fundadora, Joanna Smith-Griffin, por fraude de valores, fraude electrónico y robo de identidad.

El mismo día de los allanamientos, el 25 de febrero, la Junta de Educación decidió de forma unánime apartar a Carvalho de su puesto mientras avanzaba la pesquisa.

Las autoridades también ejecutaron una orden de registro en una propiedad de Debra Kerr cerca de Miami, quien había trabajado previamente con AllHere. Ni Kerr ni Carvalho fueron acusados formalmente.

Las pesquisas abarcan la gestión de contratos tecnológicos y posibles irregularidades, incluyendo etapas previas de Carvalho al frente de la educación pública en Miami (EFE/Giorgio Viera)
Las pesquisas abarcan la gestión de contratos tecnológicos y posibles irregularidades, incluyendo etapas previas de Carvalho al frente de la educación pública en Miami (EFE/Giorgio Viera)

El futuro del distrito y las repercusiones institucionales

Mientras el distrito, que atiende a más de 500.000 estudiantes, busca restablecer la normalidad, la conducción queda en manos de Andrés Chait, actual superintendente interino.

La Junta de Educación, en un comunicado reproducido por The New York Times, subrayó: “Nuestro compromiso es garantizar la estabilidad, la continuidad y el progreso sostenido mediante un liderazgo sólido”.

El caso no solo afecta a la figura de Carvalho, sino que expone a LAUSD a al menos dos investigaciones federales paralelas, de acuerdo con fuentes citadas por Los Angeles Times.

La institución confirmó su colaboración con las autoridades y reiteró que “mientras la investigación del gobierno sigue abierta, los fiscales no presentaron ninguna evidencia que respalde que el señor Carvalho haya violado la ley federal”, según la declaración difundida por el estudio jurídico Holland & Knight.

Un grupo de adultos y niños con mochilas cruza un paso de cebra amarillo y negro en una calle, con edificios y árboles verdes bajo un cielo azul claro
Tras la salida del superintendente, la conducción interina busca restablecer la estabilidad en un distrito clave que sigue bajo la lupa de investigaciones federales (Los Angeles Department of Transportation (LADOT))

Previo a su salida, el propio Carvalho había declarado: “Confío en que la evidencia demostrará que actué apropiadamente y siempre en el mejor interés de los estudiantes”.

El futuro inmediato de la conducción definitiva del distrito se definirá en las próximas sesiones de la Junta, mientras la pesquisa federal continúa sin plazos claros y en total hermetismo.

El contrato de Carvalho contemplaba una compensación mínima de 12 meses de salario ante una remoción sin causa, aunque no se precisó si hubo una negociación económica vinculada a su salida.

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