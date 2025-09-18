México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: ellos son los 4 nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

Por Adriana Castillo

14:17 hsHoy

Quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Un habitante enfrentará a Abelito, último líder de la semana, por la salvación

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y uno de los cuatro habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público.

13:08 hsHoy

Aldo de Nigris reacciona a estrategia fallida del Team Día

El miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo la cena de nominados y las cuatro personas que entraron a la placa revelaron a quiénes nominaron.

Fue en ese momento cuando Guana confesó que le dio dos puntos a Shiky y dos puntos a Dalílah Polanco por error, pues creyó que podía llevar a cabo la famosa estrategia que planteó en el pasado.

“Gracias al cambio que hice a última hora pensando en crear un empate a 0 del otro lado, pues me traje entre las patas a Dalílah y a Shiky”, comentó Guana.

“Eso nunca se sabe”, respondió Aldo.

12:38 hsHoy

Guana confiesa por qué nominó a Dalílah Polanco y a Shiky: “Somos unos idiotas”

El actor explicó cuál era su estrategia para la octava noche de nominación en La Casa de los Famosos México

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guana nominó a Dalílah y Shiky en la penúltima noche de nominación. (LCDLFM)

La octava nominación en La Casa de los Famosos México estuvo marcada por la incertidumbre y las sorpresas, luego de que Guana tomara una decisión inesperada que alteró los ánimos dentro y fuera del reality.

12:22 hsHoy

Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025′

Todos los domingos se dará a conocer al eliminado de la semana

Por Adriana Castillo

Televisa comparte los primeros promos oficiales de La Casa de los Famosos México 3: “¿Están listos?” (Televisa)

Ya arrancó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y con ello las nominaciones.

12:20 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

  • Shiky: 6 puntos a Mar Contreras, 4 puntos a Aldo y 2 puntos a Alexis Ayala
  • Elaine Haro: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Abelito
  • Aldo De Nigris: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Guana y 1 punto a Shiky
  • Dalilah Polanco: 2 puntos a Aarón, 1 punto a Alexis. (Los 3 puntos que eran para Aldo quedaron anulados)
  • Mar Contreras: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Guana y 1 punto a Shiky
  • Abelito: 3 puntos a Guana, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalílah
  • Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Guana, 1 punto a Shiky
  • Guana: 2 puntos a Aldo, 2 puntos a Mar, 2 puntos a Dalílah y 2 puntos a Shiky
  • Alexis Ayala: 3 puntos a Guana, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Shiky
(Captura de pantalla YouTube)
12:07 hsHoy

El miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo la octava gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ y, contrario a las semanas anteriores, en esta ocasión solo cuatro habitantes entraron a la placa de nominados.

Ellos son:

  • Dalílah Polanco: nominada con 14 puntos
  • Aldo De Nigris: nominado con 13 puntos
  • Guana: nominado con 12 puntos
  • Shiky: nominado con 8 puntos
(Captura de pantalla YouTube)

