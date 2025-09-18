La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: ellos son los 4 nominados de la semana

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y uno de los cuatro habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público.
El miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo la cena de nominados y las cuatro personas que entraron a la placa revelaron a quiénes nominaron.
Fue en ese momento cuando Guana confesó que le dio dos puntos a Shiky y dos puntos a Dalílah Polanco por error, pues creyó que podía llevar a cabo la famosa estrategia que planteó en el pasado.
“Gracias al cambio que hice a última hora pensando en crear un empate a 0 del otro lado, pues me traje entre las patas a Dalílah y a Shiky”, comentó Guana.
“Eso nunca se sabe”, respondió Aldo.
La octava nominación en La Casa de los Famosos México estuvo marcada por la incertidumbre y las sorpresas, luego de que Guana tomara una decisión inesperada que alteró los ánimos dentro y fuera del reality.
El miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo la octava gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ y, contrario a las semanas anteriores, en esta ocasión solo cuatro habitantes entraron a la placa de nominados.
Ellos son: