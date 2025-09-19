México

“Saquen los bolillos”: los mejores memes que dejó el Segundo Simulacro Nacional 2025 hoy 19 de septiembre

Usuarios de redes sociales reaccionaron al sonido que se transmitió en los dispositivos móviles

Por Adriana Castillo

(Captura X)
(Captura X)

El Segundo Simulacro Nacional 2025 se realizó este viernes 19 de septiembre alrededor del mediodía con diferentes escenarios hipotéticos según la región.

El propósito del simulacro es fortalecer la cultura de prevención ante escenarios de sismo, huracán, incendio urbano o tsunami.

En la Ciudad de México y Estado de México las autoridades activaron un protocolo ante un supuesto sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)

Al igual que en otras ocasiones, las redes sociales se inundaron con reacciones al respecto; mientras algunos internautas resaltaron el temor que les causa escuchar la alerta sísmica, otros reportaron que las alarmas no sonaron en algunos dispositivos móviles.

  • "Yo cuando me llegó la notificación de la alerta sísmica"
  • "Comienza a sonar el simulacro de prueba en el celular. Todo México bien asustado"
  • "Yo, cuando mi celular puse el simulacro de prueba"
  • “Ahora sí llegaron muy bien las alertas”
  • "Yo, desde el 5to piso del edificio al escuchar la alerta sísmica sin recordar que es un simulacro"

Cabe mencionar que la alerta sísmica solo sonó en los dispositivos móviles iOS y Android que tienen habilitada la función de alertas de emergencias.

Estos son los mejores memes
Estos son los mejores memes que han surgido del sismo registrado la madrugada del 12 de enero de 2025 | Crédito: Redes Sociales
Simulacro - 19 de septiembre
Simulacro - 19 de septiembre - mexico - memes
Simulacro - 19 de septiembre
Simulacro - 19 de septiembre - mexico - memes

¿Cómo activar la alerta en mi celular iOS o Android?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para recibir la alerta basta con que los dispositivos tengan señal y tener actividad la función alertas de emergencias.

Simulacro - 19 de septiembre
Simulacro - 19 de septiembre - mexico - memes
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)

Ésta se puede activar de la siguiente manera:

iOS

  • Accede a configuración
  • Selecciona notificaciones
  • Activa las alertas gubernamentales en la parte inferior de la ventana

Android

  • Accede a ajustes
  • Selecciona notificaciones
  • Ingresa a ajustes avanzados
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)
(Captura X)

Estos son los 11 estados en los que sonó la alerta sísmica

De acuerdo con la información que compartió Protección Civil, estos son los estados en los que sonó la alerta sísmica:

  • Chiapas
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Tlaxcala

Temas Relacionados

sismo, Segundo Simulacro Nacional 2025, temblor, memes, alerta sísmica

