Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2025 en La Casa de los Famosos México hoy 19 de septiembre

Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención ante una amenaza de sismo, huracán, incendio urbano o tsunami, según la zona.

En el caso de la Ciudad de México y Estado de México, se realizó un protocolo de sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que se activó la alerta sísmica y se enviaron mensajes telefónicos en punto del mediodía.

Simulacro Nacional 2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los dispositivos móviles no deben estar conectados a una red WIFI ni contar con saldo para recibir la alerta sísmica, basta con que tengan señal.

Así se vivió el Segundo Simulacro Nacional 2025 en LCDLFM

Los habitantes se encontraban platicando en el jardín cuando se alcanzó a escuchar la alerta sísmica desde las bocinas que se encuentran afuera de las instalaciones.

El sonido tomó por sorpresa a Aldo de Nigris, quien no es residente de la Ciudad de México ni el área metropolitana sino en Monterrey (una región con baja actividad sísmica), por lo que desconoce cómo suena la alarma, qué significa y qué se debe de hacer.

Los habitantes que sí viven en CDMX le explicaron qué significa el sonido y el protocolo que se debe de seguir; no obstante, nadie llevó a cabo las recomendaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni ‘La Jefa’ intervino para pedírselos.

Dalílah Polanco y Shiky narran cómo vivieron el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México

Tras escuchar la alerta sísmica, Dalílah Polanco contó que ella estaba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se registró el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el piloto tuvo que desviar el avión hacia Veracruz.

Horas después, pudo regresar a su casa y quedó anonadada cuando vio los daños estructurales que sufrieron edificios aledaños al suyo.

Shiky recordó que estaba viajando en su motocicleta cuando sucedió el sismo; se bajó, se puso en una zona segura y comenzó a ayudar a los damnificados.

“Yo alucine con el pueblo tan unido que es para este tipo de cosas”, comentó Shiky.