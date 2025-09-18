México

Quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Un habitante enfrentará a Abelito, último líder de la semana, por la salvación

Por Adriana Castillo

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y uno de los cuatro habitantes nominados deberá abandonar la competencia por decisión del público.

A diferencia de semanas anteriores, en esta ocasión solo cuatro habitantes entraron a la placa de nominados: Dalílah Polanco, Luis Rodríguez ‘Guana’, Aldo de Nigris y Shiky.

¿Quién será el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México?

El proceso de eliminación del reality show se basa exclusivamente del voto del público, por lo que no se puede determinar quién será el habitante eliminado hasta que Galilea Montijo, conductora principal del programa, dé a conocer esta información en la gala de eliminación.

No obstante, algunos influencers y programas de espectáculos hacen encuestas semanales en sus redes sociales para obtener una muestra del apoyo del público a los nominados.

Tal es el caso del programa Vaya Vaya, pues en su perfil de Facebook abrió una encuesta sobre el octavo proceso de eliminación y el resultado apunta a que será Guana el que abandone la competencia.

Y es que el actor cuenta con el 3 por ciento de votos a favor; le sigue Shiky con 7 por ciento, Dalílah Polanco con el 25 por ciento y Aldo de Nigris con el 63 por ciento de votos a favor.

Este aproximado podría modificarse antes de la gala de eliminación, pues todavía falta que Abelito -último líder de la semana- u otro habitante de la casa que gane la salvación, quite a un nominado de la placa.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección en el horario indicado, de lo contrario, solo puedes otorgar un voto al día.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.

¿Quiénes son los habitantes eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’?

  1. Olivia Collins
  2. Adrián Di Monte
  3. Ninel Conde
  4. Priscila Valverde
  5. Mariana Botas
  6. Facundo
  7. Elaine Haro

