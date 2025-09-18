México

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

Los exfuncionarios operaban en Rosarito, Baja California, al menos desde 2010, según indican informes militares

Por Luis Contreras

Dos de los hombres sancionados
Dos de los hombres sancionados por EEUU fueron detenidos por autoriades mexicanas años antes (Imagen: Infobae México)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sanciones para diversos individuos ligados a la facción de la Mayiza del Cártel de Sinaloa. Con ello, fue revelada una red criminal que opera en Baja California. De manera similar, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Hilda Araceli Brown, una de las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.

El informe de las autoridades financieras estadounidenses indica que el Cártel de Sinaloa ha sufrido camios relevantes en su estructura desde el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y el de Ismael El Mayo Zambada en 2024.

Lo anterior derivó en la preponderancia de dos facciones dentro del grupo criminal y las cuales están enfrentadas entre sí: Los Chapitos y La Mayiza.

Hermanos que trabajan para un empresario ligado al Cártel de Sinaloa

Personas sancionadas por EEUU (Departamento del
Personas sancionadas por EEUU (Departamento del Tesoro de EEUU)

Es en medio de las pugnas entre dichas facciones que son aplicadas las sanciones en contra de diversos individuos, entre las personas ahora sancionadas hay un par de hermanos que fueron policías y posteriormente fueron ligados a grupos del crimen organizado.

Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar son señalados en el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como socios de un empresario en el municipio de Rosarito.

Los hermanos, según el reporte de EEUU, trabajan con un empresario y operador financiero de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa, quien además es dueño de diversos negocios en Rosarito.

De los Arellano Félix a La Mayiza

Pasaron de estar ligados al
Pasaron de estar ligados al Cártel de Tijuana a tener nexos con el Cártel de Sinaloa (Especial)

En años anteriores la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ya había detenido a dos de los sujetos recientemente sancionados. Un informe militar fechado en abril de 2010 refiere el arresto de dos personas en Tijuana con un cargamento de marihuana y dos armas de fuego.

En dicha ocasión fue detenido Mario Alberto Herrera y Arturo Mecias López. Las autoridades mexicanas registraron que los hermanos eran conocido como Los Herrera y estaban al servicio de Luis Fernando Sánchez Arellano, quien fue líder del Cártel de Tijuana.

En Rosarito, Los Herrera se dedicaban a realizar secuestros, homicidios, ataques a instituciones de seguridad, “levantones”, además de trasiego de drogas.

“MARIO ALBERTO HERRERA SÁNCHEZ FUE EX-POLICÍA MUNICIPAL DE ROSARITO Y JUNTO CON SU HERMANO KARLOMAR HERRERA SÁNCHEZ (DETENIDO), ERAN CONOCIDOS COMO “LOS HERRERA” […] AL SERVICIO DE FERNANDO SÁNCHEZ ARELLANO (a) “EL INGENIERO” ACTUAL LÍDER DEL C.A.F.”, se puede leer en el informe.

De manera reciente, los dos expolicías son ligados con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

