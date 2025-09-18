La crisis que cimbró al Cártel de Sinaloa y redefinió el mapa del narco en México

Imagen: Jesús Aviles / Infobae México

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) consideraba al Cártel de Sinaloa hasta su último informe emitido este año sobre la amenaza de las drogas como uno de los cárteles más poderosos, así como uno de los que más producían y traficaban fentanilo hacia ese país.

Pese a tener presencia en más de 40 países del mundo, esta organización criminal ha sufrido una crisis que ha provocado que sus actividades ilícitas se vean afectadas, así como su estructura interna.

Desde la captura el pasado 25 de julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de esta organización criminal, en El Paso, Texas, junto a su ahijado, Joaquín Guzmán López, el Cártel de Sinaloa sufrió un quiebre entre las dos facciones que lo componen: Los Chapitos y Los Mayos.

Días después de su detención, Zambada declaró haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, además de afirmar que sus escoltas fueron asesinados. “El Mayo” aseguró que se trató de un engaño para ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos.

La crisis que favoreció al CJNG

Ismael "El Mayo" Zambada, el presunto cofundador del cártel de Sinaloa que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, toma juramento junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern antes de declararse culpable mientras el juez de distrito estadounidense Brian Cogan preside el tribunal federal en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025 en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Casi dos meses después, el 9 de septiembre de 2024, una disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa comenzó con registros de hechos violentos y enfrentamientos en Culiacán, pero con el paso de las semanas y meses, la ola de violencia se extendió a casi todos los municipios de Sinaloa.

La crisis interna se dio por la guerra entre los líderes de las facciones, los hijos de “El Chapo” Guzmán frente a Los Chapitos y el primogénito de “El Mayo” Zambada dirigiendo a Los Mayos.

Tras la detención de “El Mayo” el Cártel de Sinaloa se fragmentó en sus dos facciones, una dirigida por Iván Archivaldo Guzmán y José Alfredo Guzmán, y la segunda por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

El Cártel de Sinaloa se encuentra en medio de una crisis debido a la disputa interna que mantienen.(Anayeli Tapia/Infobae)

El periodista y experto en crimen organizado, Jesús Lemus Barajas, detalló en entrevista con Infobae México que la colaboración de Ovidio Guzmán López con las autoridades estadounidenses representaría “darle el tiro de gracia al Cártel de Sinaloa”, debido a que otras organizaciones criminales con las que mantenía acuerdos y negocios también podrían ser afectadas.

"Van a tener conflictos para poder suministrarse de cocaína y creo que como cártel, como el Cártel de Sinaloa, dedicado al tráfico de drogas, va a desaparecer. Podría quedarse como una organización criminal dedicada a otra actividad, a la prestación de servicios de seguridad para las minerías, a la extorsión, al cobro de piso, al sicariato, a la venta de pornografía, tráfico de personas, lo que quiera. Pero creo que el Cártel de Sinaloa será la primera organización que va a tener que salirse ya completamente del tráfico de drogas porque se quedan sin suministradores", detalló el periodista luego de que EEUU también acusara a este cártel de mantener negocios con el Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro Moros.

Estas declaraciones concuerdan con lo informado por The Wall Street Journal (WSJ) este martes sobre que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desplazó al Cártel de Sinaloa, aprovechándose de la crisis interna y de los cambios en las políticas antidrogas estadounidenses.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" es el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El exjefe interino de la DEA, Derek Maltz, declaró al medio que “El Mencho es el narcotraficante más poderoso que opera en el mundo. Lo que está sucediendo ahora es un giro hacia una distribución mucho mayor de cocaína en Estados Unidos”.

De acuerdo con Maltz, la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el fentanilo habría permitido que el CJNG expandiera su control.

El Cártel de Sinaloa continúa en una disputa interna a poco más de un año de iniciar los enfrentamientos en Sinaloa, lo que también provocó el ingreso de sicarios del CJNG al estado en una posible alianza con la facción de Los Chapitos.