México

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

Es identificado como una persona del circulo cercano de los hijos del Chapo

Por Luis Contreras

Detención de "El Pelón" (Especial)
Detención de "El Pelón" (Especial)

Un hombre que circulaba en un una camioneta en Ecatepec fue detenido durante la madrugada del 12 de septiembre. Se trata de un sujeto identificado como Constantino ”N", alias El Pelón, quien es señalado como un presunto lavador de dinero para la estructura de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La captura de dicho sujeto fue informada el 15 de septiembre, fecha en la que circularon imágenes de su detención en redes sociales, El Pelón fue capturado en Metepec.

Reportes de Nmás y del periodista Luis Chaparro, a través del portal Pie de Nota, destacan que Constantino “N” era una persona de confianza para Óscar Noé “N”, un sujeto apodado El Panu y quien es identificado como un sujeto encargado de la seguridad de Los Chapitos.

De acuerdo con los reportes al Pelón se le acusa de actividades de lavado de dinero, así como delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, así como delitos contra la salud.

El hombre capturado (Especial)
El hombre capturado (Especial)

Hasta el momento ninguna autoridad ha compartido algún informe sobre la captura de El Pelón. Por su parte, el periodista Luis Chaparro señala que se trata de un operador relevante dentro de la estructura de Los Chapitos.

Un esquema compartido por el reportero muestra la cercanía tanto de Panu como de Pelón a Iván Archivaldo, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que sigue libre.

En las imágenes compartidas a través de redes sociales puede verse a un sujeto siendo custodiado por diversos agentes de seguridad.

Cabe recordad que en territorio mexiquense ya han sido capturadas personas identificadas como presuntos miembros del Cártel de Sinaloa. El pasado 5 de mayo la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) informó el arresto de siete individuos acusados de robo de vehículo con violencia.

Los siete sujetos fueron identificados
Los siete sujetos fueron identificados por la víctima (SSEM)

Fuentes consultadas por Infobae México indicaron que los detenidos en dicha ocasión serían miembros de una célula ligada al Cártel de Sinaloa.

Detenciones de Los Chapitos y Los Mayos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó el pasado 9 de septiembre un balance de arrestos relevantes en diferentes puntos del país, entre ellas en Sinaloa, donde han sido capturados individuos ligados con ambas facciones del Cártel de Sinaloa.

"En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán fueron también detenidas otras 12 personas vinculadas con diferentes facciones en disputa en la entidad. Se aseguraron, también, 12 armas largas, 5 armas cortas, cargadores y cartuchos“.

