UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

(Foto: Facebook/Araceli Brown)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se realizó el bloqueo administrativo de las cuentas de la exalcaldesa de Mexicali, Baja California, Hilda Araceli Brown, así como de otras personas tras ser sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Esta medida se realizó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 22 objetivos en México, entre los que se encuentran 7 personas físicas y 15 morales.

La UIF informó que derivado de la designación, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que forma parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se instruyó un bloqueo administrativo a las personas señaladas por EEUU.

“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas en una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, detalló la UIF en un comunicado.

Broadwalk Empire ha funcionado a través de una red criminal apoyada por sicarios importantes de "El Mayo" Zambada y la diputada de Morena Hilda Brown, quien fue alcaldesa de Rosarito recientemente | Departamento del Tesoro / OFAC

Con el bloqueo de sus cuentas, la UIF iniciará el análisis de la información financiera relacionada con las personas sancionadas por EEUU, y en caso de identificar una posible actividad ilícita, se notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que lleve a cabo los efectos legales correspondientes.

“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”, aseguró la Unidad de Inteligencia Financiera.

