México

Aldo de Nigris comete error en La Casa de los Famosos: La Jefa interviene y le concede nueva oportunidad

El influencer se equivocó en su estrategia al utilizar el beneficio que ganó con el “ticket dorado”

Por Cinthia Salvador

El influencer se equivocó en su estrategia al utilizar el beneficio que ganó con el “ticket dorado”. (ViX)

Durante la octava nominación en La Casa de los Famosos este miércoles 17 de septiembre, surgió un momento de confusión protagonizado por Aldo de Nigris al momento de nominar, pues tenía un “ticket dorado”, el cual obtuvo en la Noche de Cine un día antes. Sin embargo el influencer no comprendió por completo el alcance del beneficio que le otorgaba este pase especial al momento de armar su estrategia.

La situación se desencadenó después de que Aldo, seleccionara la opción de “nominación - 3” y eligiera aplicarla sobre Alexis Ayala, bajo la creencia errónea de que esto le descontaría puntos al actor en la votación. Intervino entonces La Jefa, máxima autoridad dentro de la casa, quien lo convocó para aclarar la confusión respecto a la mecánica.

“Aldo, te llamé porque me da la impresión de que no has comprendido del todo el beneficio que elegiste ayer en el panel del terror. Te lo voy a recordar, el beneficio de ‘nominación - 3’ es de anularle a otro habitante su nominación de 3 puntos, es decir, quedará sin efecto, no sumarán los tres puntos de quien nomine”, explicó La Jefa, enfatizando el impacto real de la jugada.

Finalmente Aldo pudo modificar su elección. (Captura de pantalla YouTube)

“No, no, no. Se lo quiero quitar, si se puede verdad, si me permites Jefa… Entendí mal”, respondió el exfutbolista.

Al ser consultado sobre si deseaba mantener su decisión inicial de anularle la nominación de tres puntos a Ayala, Aldo de Nigris reconoció su error y solicitó cambiar su elección. La Jefa accedió, otorgándole una nueva oportunidad para ejercer correctamente su beneficio. “¿A quién le quieres anular la nominación de 3 puntos?”, preguntó.

Finalmente, Aldo optó por aplicar el beneficio a favor de Dalílah Polanco, anulando su nominación de -3 puntos hacia ella. “A Dalílah... Gracias Jefa”, concluyó el participante tras corregir su paso en esta jornada clave para la dinámica del reality.

A la placa de nominados subieron: Dalílah, Guana, Shiky y Aldo. (Captura de pantalla YouTube)

El domingo 21 de septiembre se dará a conocer quién será el octavo participante en abandonar La Casa de los Famosos México 3, luego de que se contabilicen los votos emitidos durante la semana. Los habitantes que subieron a la placa de nominados son: Dalílah Polanco, quien acumuló 14 puntos; Aldo De Nigris, con 13 puntos; Guana, con 12 puntos y Shiky, con 8 puntos.

Mientras que los competidores que se encuentran a salvo de ser eliminados del reality show son: Mar Contreras, Abelito (líder de la semana), Aarón Mercury y Alexis Ayala.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

