México

Esta enfermedad podría estar detrás del dolor de tus articulaciones 

No solo el envejecimiento o el esfuerzo físico explican la aflicción articular, existen múltiples enfermedades y condiciones que pueden desencadenarla

Por Joshua Espinosa

Guardar
Lesiones, uso excesivo, fibromialgia y
Lesiones, uso excesivo, fibromialgia y factores psicológicos como la depresión figuran entre las causas menos conocidas del dolor articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en las articulaciones es uno de los motivos de consulta más habituales en la práctica médica, afectando a personas de diferentes edades y estilos de vida. De acuerdo con información de la Clínica Mayo, este síntoma multifactorial puede estar vinculado tanto a enfermedades crónicas complejas como a trastornos temporales o lesiones.

El abanico de enfermedades y afecciones responsables del dolor articular es extenso y abarca condiciones de origen reumatológico, metabólico, infeccioso, traumático e incluso oncológico. Entre las causas reumatológicas más destacadas figura la artritis reumatoide, una afección autoinmune que puede provocar inflamación, dolor y rigidez, no solo en las articulaciones sino también en órganos como la piel, ojos, pulmones, corazón y vasos sanguíneos.

La osteoartritis ocupa un lugar central por su alta prevalencia a nivel mundial; esta forma de artritis se produce por el desgaste progresivo del cartílago que cubre las extremidades óseas, afectando principalmente a manos, rodillas, caderas y columna vertebral.

Trastornos metabólicos como la gota
Trastornos metabólicos como la gota y el hipotiroidismo, así como infecciones y ciertos tipos de cáncer, también pueden provocar dolor en las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a estas dos afecciones bien conocidas, existen otras enfermedades autoinmunes y reumáticas que pueden ocasionar dolor en las articulaciones. La incluye la enfermedad de Still del adulto, la espondiloartritis anquilosante, la artritis idiopática juvenil, el lupus, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la polimialgia reumática, la seudogota, la fiebre reumática y la artritis séptica. Otras condiciones complejas como la enfermedad ósea de Paget y la sarcoidosis también figuran entre las causas descritas.

El dolor articular no es exclusivo de las enfermedades reumáticas. Distintos trastornos metabólicos tienen un rol importante. La gota, originada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, es responsable de episodios de dolor agudo y repentino, mientras que el hipotiroidismo puede manifestarse con dolor y rigidez debido a desequilibrios hormonales. El raquitismo destaca por estar vinculado a alteraciones en la mineralización ósea, generalmente producto de déficit de vitamina D en la infancia.

Sobre las infecciones, algunas patologías pueden tener el dolor articular entre sus manifestaciones iniciales o secundarias. La enfermedad de Lyme se desarrolla por la transmisión de bacterias a través de la picadura de ciertas garrapatas. Las infecciones virales, como las hepatitiss B y C, también pueden provocar este síntoma como parte de su cuadro clínico. Además, la osteomielitis, infección focalizada en los huesos, puede generar daño e inflamación en las áreas cercanas a las articulaciones.

La osteoartritis es una de
La osteoartritis es una de las causas principales de dolor articular, pero existen muchas otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas formas de cáncer y otras enfermedades hematológicas pueden tener como consecuencia el dolor articular. El cáncer de huesos puede provocar molestia tanto en la zona local como en estructuras cercanas, al igual que tumores de células sanguíneas como la leucemia. La necrosis avascular —el deterioro y muerte del tejido óseo por insuficiente riego sanguíneo— también se incluye como posible responsable.

El dolor en estas áreas puede surgir simplemente por lesiones o uso excesivo. Es común observarlo en casos de esguinces (daño en los ligamentos que conectan los huesos), fractura de huesos, bursitis (inflamación de las bolsas llenas de líquido en la articulación), y tendinitis (inflamación de los tendones).

Otras afecciones son la fibromialgia, conocida por producir dolor musculoesquelético generalizado y fatiga; y la depresión en forma de trastorno depresivo mayor, una causa menos conocida pero relevante, ya que los procesos psicológicos pueden influir en la percepción física del dolor. Ante cualquier síntoma recuerda consultar a un profesional de la salud.

Temas Relacionados

Dolor articularOsteoartritisArtritisArticulacionesHuesosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 16 de septiembre

El sorteo Gana Gato se juega tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2906 dada a conocer por la Lotería Nacional

Resultados Gana Gato: ganadores del

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

“El Memo” se encuentra prófugo tras varios cateos que autoridades realizaron en sus propiedades

Ordenan detención de líder de

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

La diferencia de estatura entre ambos ha generado curiosidad, pero lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido su relación y los ha posicionado como un ejemplo de amor genuino en el reality

Abelito manda romántico mensaje a

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Inundaciones en Tlalpan: así quedaron la Picacho - Ajusco y Periférico tras las intensas lluvias de este 16 de septiembre

Las precipitaciones provocaron acumulaciones superiores a los 50 mm en el sur de la capital, con afectaciones en vialidades clave, transporte público y zonas habitacionales

Inundaciones en Tlalpan: así quedaron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ordenan detención de líder de

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Abelito manda romántico mensaje a

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

Fans mexicanos recuerdan a Robert Redford tras su muerte con esta popular película nominada al Oscar

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica