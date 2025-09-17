Esta enfermedad podría estar detrás del dolor de tus articulaciones 

Lesiones, uso excesivo, fibromialgia y factores psicológicos como la depresión figuran entre las causas menos conocidas del dolor articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en las articulaciones es uno de los motivos de consulta más habituales en la práctica médica, afectando a personas de diferentes edades y estilos de vida. De acuerdo con información de la Clínica Mayo, este síntoma multifactorial puede estar vinculado tanto a enfermedades crónicas complejas como a trastornos temporales o lesiones.

El abanico de enfermedades y afecciones responsables del dolor articular es extenso y abarca condiciones de origen reumatológico, metabólico, infeccioso, traumático e incluso oncológico. Entre las causas reumatológicas más destacadas figura la artritis reumatoide, una afección autoinmune que puede provocar inflamación, dolor y rigidez, no solo en las articulaciones sino también en órganos como la piel, ojos, pulmones, corazón y vasos sanguíneos.

La osteoartritis ocupa un lugar central por su alta prevalencia a nivel mundial; esta forma de artritis se produce por el desgaste progresivo del cartílago que cubre las extremidades óseas, afectando principalmente a manos, rodillas, caderas y columna vertebral.

Trastornos metabólicos como la gota y el hipotiroidismo, así como infecciones y ciertos tipos de cáncer, también pueden provocar dolor en las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a estas dos afecciones bien conocidas, existen otras enfermedades autoinmunes y reumáticas que pueden ocasionar dolor en las articulaciones. La incluye la enfermedad de Still del adulto, la espondiloartritis anquilosante, la artritis idiopática juvenil, el lupus, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la polimialgia reumática, la seudogota, la fiebre reumática y la artritis séptica. Otras condiciones complejas como la enfermedad ósea de Paget y la sarcoidosis también figuran entre las causas descritas.

El dolor articular no es exclusivo de las enfermedades reumáticas. Distintos trastornos metabólicos tienen un rol importante. La gota, originada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, es responsable de episodios de dolor agudo y repentino, mientras que el hipotiroidismo puede manifestarse con dolor y rigidez debido a desequilibrios hormonales. El raquitismo destaca por estar vinculado a alteraciones en la mineralización ósea, generalmente producto de déficit de vitamina D en la infancia.

Sobre las infecciones, algunas patologías pueden tener el dolor articular entre sus manifestaciones iniciales o secundarias. La enfermedad de Lyme se desarrolla por la transmisión de bacterias a través de la picadura de ciertas garrapatas. Las infecciones virales, como las hepatitiss B y C, también pueden provocar este síntoma como parte de su cuadro clínico. Además, la osteomielitis, infección focalizada en los huesos, puede generar daño e inflamación en las áreas cercanas a las articulaciones.

La osteoartritis es una de las causas principales de dolor articular, pero existen muchas otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas formas de cáncer y otras enfermedades hematológicas pueden tener como consecuencia el dolor articular. El cáncer de huesos puede provocar molestia tanto en la zona local como en estructuras cercanas, al igual que tumores de células sanguíneas como la leucemia. La necrosis avascular —el deterioro y muerte del tejido óseo por insuficiente riego sanguíneo— también se incluye como posible responsable.

El dolor en estas áreas puede surgir simplemente por lesiones o uso excesivo. Es común observarlo en casos de esguinces (daño en los ligamentos que conectan los huesos), fractura de huesos, bursitis (inflamación de las bolsas llenas de líquido en la articulación), y tendinitis (inflamación de los tendones).

Otras afecciones son la fibromialgia, conocida por producir dolor musculoesquelético generalizado y fatiga; y la depresión en forma de trastorno depresivo mayor, una causa menos conocida pero relevante, ya que los procesos psicológicos pueden influir en la percepción física del dolor. Ante cualquier síntoma recuerda consultar a un profesional de la salud.