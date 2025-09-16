Riña en Iztacalco deja un herido grave durante festejos patrios por el 15 de septiembre

Un hombre resultó gravemente herido tras una riña en la colonia Los Picos, Iztacalco, durante las celebraciones del 15 de septiembre. (SSC/ Imagen de Archivo)

El consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades patrias suele ser uno de los principales motivos por los que las personas sufren percances en esta época del año.

La noche del pasado 15 de septiembre de 2025, un hombre de entre 35 y 40 años resultó víctima de una agresión durante celebraciones patrias llevadas a cabo en la colonia Los Picos, Iztacalco, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas del sábado en una explanada ubicada entre Andador Ocho y Andador Diez, donde la víctima compartía bebidas alcohólicas con varias personas.

Detalles de la riña en la zona

La falta de detenidos y la huida de asistentes dificultan la investigación de la agresión en Iztacalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes de medios locales, una riña estalló mientras se realizaban los festejos y derivó en un ataque directo contra el hombre, quien quedó inmóvil en el lugar. Paramédicos de los servicios médicos de la Ciudad de México acudieron al sitio y lo encontraron en condiciones de suma gravedad, trasladándolo de inmediato a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos. Testigos de la colonia señalaron que la mayoría de los asistentes huyó al percatarse de la llegada de las unidades de emergencia y de las autoridades a la alcaldía Iztacalco poco después de la agresión.

Vecinos relataron que el ambiente festivo por la conmemoración del 16 de septiembre congregó a decenas de personas en torno a la explanada, donde el consumo prolongado de alcohol habría sido un detonante para el inicio del conflicto.

“Es común que durante estas celebraciones se desborden los ánimos y haya situaciones fuera de control”, indicó un residente que presenció la movilización de los equipos de emergencia.

La alcaldía Iztacalco no ha emitido información oficial ampliada sobre el estado de salud actual de la víctima ni sobre los posibles responsables. El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias de la agresión y dar con los participantes de la riña.

Otro enfrentamiento en la CDMX

Las autoridades advierten que los puestos semifijos en la Plaza de la Constitución representan un riesgo para la movilidad y seguridad de los asistentes a los festejos patrios. (X @GobiernoMX)

A pesar de que ingerir alcohol en exceso es una de las causas por las que la gente se pelea en la calle, en el centro de la CDMX, también hubo una disputa pero esta surgió debido a que las autoridades pidieron a comerciantes ambulantes retirar sus puestos por el operativo de las fiestas patrias.

Diez trabajadores de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México resultaron heridos durante un enfrentamiento con vendedores ambulantes en el Zócalo capitalino en el marco del operativo de control previo a las fiestas patrias.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que ocho empleados sufrieron únicamente lesiones menores, sin requerir hospitalización, mientras que dos más fueron trasladados a un nosocomio para su evaluación médica.

Los hechos se registraron después de la resistencia mostrada por varias personas dedicadas al comercio informal que, según detalló la autoridad local, se opusieron al desalojo e iniciaron agresiones físicas contra el personal de la dependencia.

Elementos de seguridad pública acudieron para contener la situación y recopilar datos sobre lo sucedido, a fin de avanzar con la denuncia correspondiente y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó el despliegue de vigilancia este año, incrementando a 13 mil policías y sumando cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores al operativo de resguardo en la zona centro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al Zócalo por el 16 de septiembre.

Las autoridades advirtieron que la instalación de puestos semifijos en la Plaza de la Constitución representa un riesgo para la movilidad y la integridad de los asistentes, dada la afluencia prevista en los festejos. “Es posible que ocasionen tropiezos y accidentes debido a la cantidad de personas que acudirán”, puntualizó la dependencia en declaraciones recogidas por El Sol de México.