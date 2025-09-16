Quién es el hombre detenido al que Natanael Cano le habría cantado en un concierto dentro del Cereso de Hermosillo

El hombre es acusado de violar a una mujer Crédito: X/@fgjesonora

A través de redes sociales fue difundido un video que muestra una especie de concierto. Primeros informes de las autoridades de Sonora indican que la grabación habría sido realizada en enero pasado y que investigan el material debido a que supuestamente aparece el cantante Natanael Cano.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que las autoridades ya trabajan el material para determinar la autenticidad del mismo, pues “presuntamente aparece el cantante Natanael Cano cantando junto a personas privadas de la libertad en el Cereso 1 de Hermosillo”.

El hombre recluido y el concierto

Por su parte, registros periodísticos señalan que la persona a la que le habría cantado Natanael Cano es un sujeto apodado Terry, según compartieron los medios El Universal y El Financiero.

Se trata de un sujeto identificado como una persona cercana al interprete de corridos, pues compuso algunas de las canciones interpretadas por Cano.

Natanael Cano (Instagram)

Terry es el sobrenombre de Francisco Alejandro “N”, un hombre que es investigado por las autoridades de Sonora por su presunta responsabilidad en el delito de violación agravada, la detención fue realizadas en marzo de 2024.

Fue el 21 de marzo pasado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el arresto de dicho sujeto a quien se le determinó la medida de prisión preventiva.

“La detención del sujeto se efectuó por parte de elementos de Seguridad Pública del municipio de Hermosillo, en un hotel de la colonia Country Club, donde presuntamente violó a una mujer a quien previamente había facilitado droga y bebidas embriagantes“, recoge el informe compartido por las autoriades en dicha ocasión.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora detalló que seguirán de cerca el proceso contra Terry para lograr la vinculación a proceso del hombre “y posteriormente la pena más alta en derecho procedente por el proditorio crimen que se imputa“.

Fuga de “El Ponchis” del Cereso

Foto: Fiscalía de Sonora

No es la primera vez que las instalaciones del Cereso 1 de Hermosillo están en medio de acciones irregulares. El pasado mes de mayo Saúl Francisco Hernández, un sujeto apodado El Ponchis y/o El Fantasma escapó del lugar.

Dicho sujeto fue identificado como generador de violencia y presunto líder criminal de una célula ligada a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Para el 22 de mayo ya había dos funcionarios capturados por su presunta relación con la fuga del Ponchis, se trató de Manuel “M” y Gerardo “C”, altos funcionarios del sistema penitenciario.