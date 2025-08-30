México

Natanael Cano y su equipo estuvieron dentro de la camioneta minutos antes de que comenzara el incendio

El accidente fue confirmado por el sello discográfico del intérprete de “Madonna”

Por Jazmín González

En lo que va de su trayectoria el cantante ha tenido varios accidentes viales.

Durante la madrugada del 28 de agosto se reportó que la camioneta de Natanael Cano había terminado completamente calcinada tras incendiarse en Hermosillo, Sonora.

Desde las primeras horas comenzó a circular la versión de que el vehículo pertenecía al intérprete de éxitos como “Madonna”, “Entre las de 20″ y “Pacas de Billetes”, pero no fue hasta un día después cuando se confirmó la noticia.

A través de las redes sociales de Los CT Récords, sello discográfico que fundó el artista, se dio a conocer un comunicado en el que se reveló que el cantante estaba en la camioneta antes del incendio.

(Captura de pantalla)

“En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo”, se lee al principio del comunicado.

Y agrega: “Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato, y poco después la camioneta se incendió. Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo”.

Versiones aseguran que Natanael Cano estaba de visita con Gabito Ballesteros cuando su camioneta se incendió

Antes de que Natanael Cano diera a conocer la versión oficial de los hechos, en redes sociales comenzó a circular una publicación en la que se asegura que el cantante de corridos tumbados se encontraba de vista en la residencia de Gabito Ballesteros.

"De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete se encontraba de visita en la residencia de su colega y también cantante Gabito Ballesteros cuando ocurrió el siniestro. Testigos indicaron que el vehículo era conducido aparentemente por Cano al momento del incidente".

Natanael Cano incendio camioneta. (Faceboook)

En la misma publicación se dio a conocer información sobre la camioneta del cantante: "“La unidad afectada fue identificada como una pick up Ford Lobo Shelby, la cual quedó reducida a cenizas tras el fuego”.

Cabe mencionar que la versión de que los intérpretes de “Perlas Negras” estaban juntos antes o después del incidente no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

Los accidentes viales en los que ha estado involucrado Natanael Cano

En marzo de 2024, el cantante de 24 años enfrentó una de las situaciones más polémicas de su trayectoria tras ser detenido en Hermosillo por conducir un vehículo deportivo sin placas y a una velocidad superior a la permitida.

El propio cantante hizo público el incidente en sus redes sociales y reveló que intentó sobornar a los agentes de tránsito para evadir la multa, lo que derivó en la apertura de un proceso penal por cohecho en su contra y marcó un nuevo escándalo público en su carrera.

Sin embargo, su historial de accidentes se remonta hasta julio de 2021, cuando se vio involucrado en un choque en Los Ángeles, el cual dejó su auto de lujo destrozado.

