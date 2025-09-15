México

¿Por qué deberías agregarle una cucharada de azúcar a tu shampoo?

Este método se ha popularizado por los beneficios que tiene para tener una buena limpieza

Por Luz Coello

Guardar
¿Por qué deberías agregarle una
¿Por qué deberías agregarle una cucharada de azúcar a tu shampoo? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas siempre buscan opciones naturales para cuidar de su salud, principalmente la piel. El cuero cabelludo es la parte de la piel que cubre la parte superior de la cabeza y donde crece el cabello. Se compone de varias capas de tejido, incluyendo la epidermis, la dermis y una capa subcutánea.

El cuero cabelludo contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y vasos sanguíneos. Su función principal es proteger el cráneo y servir de base para el crecimiento del cabello, por ello, es importante cuidarla y tener una buena higiene.

Existen diferentes tipos de shampoos que ayudan al cuidado de la piel y fortalecer el cabello, por ello es importante elegir uno que tenga las propiedades necesarias par cuidar de la piel.

Agregar azúcar al shampoo se
Agregar azúcar al shampoo se ha popularizado como una práctica casera para el cuidado capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar azúcar al shampoo se ha popularizado como una práctica casera para el cuidado capilar. Esta técnica aprovecha las características físicas del azúcar para mejorar la salud del cuero cabelludo, utilizando principios expuestos en guías especializadas en nutrición y bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de agregar azúcar al shampoo?

El primer beneficio de añadir azúcar al shampoo, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición, es la exfoliación del cuero cabelludo, ayudando a remover células muertas, residuos y acumulaciones de productos.

Esto puede dejar el cuero cabelludo más limpio y favorecer el crecimiento del cabello. Un segundo beneficio consiste en una limpieza más profunda; el azúcar permite que el shampoo penetre y limpie mejor, eliminando la suciedad que a veces no se elimina con el lavado habitual.

El uso de azúcar en
El uso de azúcar en el shampoo no es adecuado para todas las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer beneficio señalado es la estimulación de la circulación sanguínea local: el masaje con azúcar durante el lavado activa la microcirculación en el cuero cabelludo, facilitando el aporte de oxígeno y nutrientes a los folículos pilosos.

El uso de azúcar en el shampoo no es adecuado para todas las personas. Según el Manual Práctico de Nutrición y Alimentación en el siglo XXI, aquellas con cuero cabelludo sensible, eczema, psoriasis o lesiones abiertas deben evitarlo para no agravar la irritación o las molestias. Además, el uso repetido y excesivo puede resecar la piel al dañar la barrera protectora natural.

Las mejores recetas con azúcar en el shampoo

  • Shampoo exfoliante básico: mezcla una cucharada de azúcar con shampoo, aplica sobre el cuero cabelludo mojado, masajea por dos minutos y enjuaga bien.
  • Shampoo con azúcar y aceite: integra azúcar y unas gotas de aceite de oliva o coco al shampoo para un efecto suavizante mientras exfolias.
  • Tratamiento de limpieza profunda semanal: reserva esta mezcla para una vez a la semana y evita frotar con fuerza para no irritar la piel.

Temas Relacionados

azúcarshampoosaludbienestarestilo de vidamexico-noticias

Más Noticias

Ni Fernando VII ni “Viva México”, esto fue lo que dijo Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores, según testigos

Hay diversas versiones sobre el discurso del Padre de la Patria al iniciar la Independencia

Ni Fernando VII ni “Viva

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: barbería ‘Abelito’ vuelve a abrir

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Cinco cosas que no sabías sobre el águila real, el símbolo nacional de México

Desde la fundación de Tenochtitlán hasta su papel en la biodiversidad actual, el águila real guarda secretos fascinantes. Aquí te contamos cinco cosas que no sabías sobre esta imponente rapaz

Cinco cosas que no sabías

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: siguen trabajos de desazolve en la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Las cervezas mexicanas con alto nivel de azúcar que Profeco no recomienda comprar

Algunas marcas fueron calificadas como una mala opción para consumir de manera regular

Las cervezas mexicanas con alto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades investigan presunto concierto de

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: barbería ‘Abelito’ vuelve a abrir

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

¿Cuántos votos sacaron a Elaine Haro y cuántos millones vieron su eliminación en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

Así reaccionó Julio César Chávez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos