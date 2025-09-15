México

Cómo preparar unos deliciosos y refrescantes shots de dulce enchilado, una receta para dar el grito

Esta bebida es una combinación perfecta entre lo dulce y lo picoso, perfectos para combinar con tus bebidas favoritas

Por Miriam Estrella

A veces, cuando llega el antojo de algo dulce resulta inevitable pensar en las múltiples maneras en que lo más simple puede transformarse en algo completamente delicioso. Uno de los mejores ejemplos es esta receta en la que los pocos ingredientes son encargados de ofrecer una dosis de dulzura con un toque picante; los shots de dulce enchilado que se pueden combinar con la bebida que sea de tu preferencia.

La receta fue compartida en redes sociales por la creadora de contenido Cristina Dacosta, quien durante varios años ha publicado una gran variedad de recetas, desde platillos dulces hasta opciones saladas. Sus videos de Youtube y TikTok se han vuelto populares por ser sumamente prácticos, creativos, versátiles y fáciles de replicar en casa.

Si estás buscando algo que pique pero que a la vez conserve ese sabor dulce estos jelly shots son perfectos para que puedas sorprender a tu familia y amigos.

Receta de shots de dulce enchilado

Esta receta fácil y deliciosa la puedes encontrar dentro del perfil de TikTok de Cristina Dacosta. Es una preparación dulce y picosa que está cautivando a los usuarios por su combinación.

Ingredientes

Chamoy

  • duraznos, ciruelas, jamaica 1/2 taza
  • chiles tipo guajillo 3 unid
  • agua caliente 3 tazas
  • gelatina sabor durazno 1 sobre (140 g)
  • grenetina en polvo 4 sobrecitos (28 g)
  • colorante comestible rojo
  • jugo de limón 2 cdas

Mango

  • mango maduro, pelado y en trocitos 1 y 1/2 tazas
  • agua 1 taza
  • gelatina sabor mango 1 sobre (140 g)
  • grenetina en polvo 4 sobrecitos (28 g)
  • jugo de limón 2 cdas

Preparación

  • Primero cortar en trozos pequeños las frutas secas. las flores de Jamaica y los chiles
  • A los chiles quitarles las semillas, las venas y el tallo (para que no pique mucho)
  • Después de tener todo ya en trozos, agregarlo a la licuadora con agua caliente (tapar y dejarlo así unos minutos para que todo se hidrate bien)
  • Cuando el agua que está en la licuadora se sienta a temperatura ambiente, proceder a licuar
  • Licuar muy bien hasta que ya no queden trozos
  • Agregarlo a una cacerola a fuego medio. Agregar la gelatina de durazno los 4 sobres de grenetina o gelatina sin sabor y mezclar todo suavemente con un batidor de globo hasta que la gelatina se disuelva (no batir con demasiado fuerza, para que la mezcla no se llene de burbujas)
  • Antes de que la mezcla comience a hervir sacarlo del fuego
  • Dejarlo enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente
  • Cuando ya no está tan caliente, añadir unas gotitas de colorante rojo para intensificar el color
  • Poner la mezcla en los moldes
  • Llevar los moldes al refrigerador hasta que la mezcla cuaje
  • Decorar con tajín los shots de gelatina y listo
  • Para hacer los de mango es el mismo proceso que con los de chamoy

Chile guajillo, una de las bases de la gastronomía mexicana

El chile guajillo es una
El chile guajillo es una de de las bases de la gastronomía mexicana. (Wikimedia Commons/ZooFari)

El chile es uno de los ingredientes que mejor componen y dan sabor a las comidas, su sabor dulce o picoso dentro de las múltiples recetas que componen la gastronomía mexicana es lo que lo identifican como un componente que no puede faltar, que además de brindar sabor también da ese color que resalta los guisos más exquisitos y tradicionales.

De acuerdo con Larousse cocina “el chile guajillo es un chile seco color café rojizo, de piel tersa y brillante, forma triangular alargada; mide en promedio 10 cm de largo y cuatro en su parte más ancha. Es muy utilizado porque da color rojo y consistencia a los guisos, moles y salsas”.

Este ingrediente es muy popular dentro de las cocinas mexicanas, pues sus características lo han vuelto como uno de los básicos y esenciales, para incrementar sus propiedades en cuanto a color y sabor se combina con más chiles que permiten realzar cualquier platillo.

