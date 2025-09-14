México

Los síntomas que indican que tienes el azúcar elevada al despertar

Valores por encima de lo normal pueden indicar principios de diabetes

Por Abigail Gómez

Guardar
Es importante mantener el azúcar
Es importante mantener el azúcar estable y evitar los picos de glucosa. (Imagen ilustrativa infobae)

La glucosa es un tipo de azúcar que el cuerpo utiliza como fuente principal de energía y en personas sanas, los valores normales de glucosa en ayunas se sitúan generalmente entre 70 y 99 mg/dL

Tener el azúcar elevada se refiere a la presencia de niveles altos de glucosa en la sangre y esta condición se conoce médicamente como hiperglucemia.

Se considera que hay hiperglucemia cuando los valores superan los 125 mg/dL en ayunas, aunque estos rangos pueden variar según organismos de salud y criterios médicos actualizados.

La hiperglucemia puede ser consecuencia de diversos factores, como la diabetes, el estrés, infecciones, ciertos medicamentos o problemas hormonales.

Si no se controla de forma adecuada, niveles elevados de glucosa pueden provocar complicaciones a largo plazo, como daños en vasos sanguíneos, nervios, riñones, ojos y otros órganos.

Es por ello que es importante estar atento y monitorear de manera regular los niveles de azúcar al levantarse.

Y aunque muchas veces esto puede pasar desapercibido y no causan síntomas, cuanto se vuelve crónico puede dar algunas señales de alerta, tales como las que te contamos a continuación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de que tengo el azúcar elevada por la mañana al despertar

Algunos síntomas comunes de tener el azúcar elevada (hiperglucemia) por la mañana al despertar incluyen:

  • Sequedad en la boca
  • Sed excesiva
  • Necesidad frecuente de orinar
  • Cansancio o sensación de fatiga
  • Dolor de cabeza
  • Visión borrosa
  • Náuseas leves

En algunos casos, estos síntomas pueden ser leves o pasar desapercibidos si los niveles altos de glucosa no son extremos.

Sin embargo, su persistencia puede indicar problemas en el control del azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes o con factores de riesgo.

Ante la presencia frecuente de estos síntomas, se recomienda consultar a un profesional de la salud para realizar estudios y recibir orientación adecuada.

Ir al baño y aún
Ir al baño y aún así seguir teniendo sensación de orinar puede ser una señal de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir el tener niveles de azúcar elevados por la mañana

Algunas recomendaciones para prevenir niveles elevados de azúcar en sangre por la mañana son:

  • Mantener una cena equilibrada, evitando comidas ricas en azúcares simples y carbohidratos refinados antes de dormir.
  • Realizar actividad física de manera regular, ya que el ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina.
  • Respetar el horario de la cena, procurando que sea al menos dos o tres horas antes de acostarse.
  • Controlar el peso corporal.
  • Monitorear regularmente los niveles de glucosa si existe diagnóstico de prediabetes o diabetes.
  • Consultar con un profesional de la salud sobre los medicamentos o insulina, ajustando tratamientos según indicación médica.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol por la noche.
  • Descansar lo suficiente y procurar un sueño de calidad, porque el mal descanso puede influir en el metabolismo y los niveles de glucosa.

Estos hábitos contribuyen a mantener estables los niveles de azúcar durante la noche y al despertar.

Temas Relacionados

diabetesglucosainsulinaazúcarBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de la CDMX fija cifra inicial de entre $20 y $50 mil por reparación integral a víctimas de explosión de pipa

Gobierno de la Ciudad apoyará para que se haga justicia, eso significa que pueda haber una reparación del daño integral a todas las víctimas que va más allá de las pólizas

Gobierno de la CDMX fija

Cómo preparar jugo de granada y piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida refrescante es ideal para beber tras una rutina de gimnasio

Cómo preparar jugo de granada

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

La detención se realizó durante un operativo organizado por distintas corporaciones de seguridad en Edomex

Novia de “El Choko” trabajaba

Camión de refrescos cae en socavón de colonia Renovación en Iztapalapa |Video

Alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el vehículo terminó por hundirse más

Camión de refrescos cae en

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La semana de festejos patrios llega cargada de estrenos variados en streaming para todos los gustos: drama, acción, suspenso y comedia, con opciones ideales para disfrutar en casa

Gen V: la serie derivada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Novia de “El Choko” trabajaba

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

Gen V: la serie derivada

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas

Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

Revelan al que podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si vence a Terence Crawford: “Sería una decisión obvia”

El Luchador Andrade mejor conocido como La Sombra en México, fue despedido de WWE

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil