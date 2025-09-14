Los síntomas que indican que tienes el azúcar elevada al despertar

Es importante mantener el azúcar estable y evitar los picos de glucosa. (Imagen ilustrativa infobae)

La glucosa es un tipo de azúcar que el cuerpo utiliza como fuente principal de energía y en personas sanas, los valores normales de glucosa en ayunas se sitúan generalmente entre 70 y 99 mg/dL

Tener el azúcar elevada se refiere a la presencia de niveles altos de glucosa en la sangre y esta condición se conoce médicamente como hiperglucemia.

Se considera que hay hiperglucemia cuando los valores superan los 125 mg/dL en ayunas, aunque estos rangos pueden variar según organismos de salud y criterios médicos actualizados.

La hiperglucemia puede ser consecuencia de diversos factores, como la diabetes, el estrés, infecciones, ciertos medicamentos o problemas hormonales.

Si no se controla de forma adecuada, niveles elevados de glucosa pueden provocar complicaciones a largo plazo, como daños en vasos sanguíneos, nervios, riñones, ojos y otros órganos.

Es por ello que es importante estar atento y monitorear de manera regular los niveles de azúcar al levantarse.

Y aunque muchas veces esto puede pasar desapercibido y no causan síntomas, cuanto se vuelve crónico puede dar algunas señales de alerta, tales como las que te contamos a continuación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de que tengo el azúcar elevada por la mañana al despertar

Algunos síntomas comunes de tener el azúcar elevada (hiperglucemia) por la mañana al despertar incluyen:

Sequedad en la boca

Sed excesiva

Necesidad frecuente de orinar

Cansancio o sensación de fatiga

Dolor de cabeza

Visión borrosa

Náuseas leves

En algunos casos, estos síntomas pueden ser leves o pasar desapercibidos si los niveles altos de glucosa no son extremos.

Sin embargo, su persistencia puede indicar problemas en el control del azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes o con factores de riesgo.

Ante la presencia frecuente de estos síntomas, se recomienda consultar a un profesional de la salud para realizar estudios y recibir orientación adecuada.

Ir al baño y aún así seguir teniendo sensación de orinar puede ser una señal de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prevenir el tener niveles de azúcar elevados por la mañana

Algunas recomendaciones para prevenir niveles elevados de azúcar en sangre por la mañana son:

Mantener una cena equilibrada, evitando comidas ricas en azúcares simples y carbohidratos refinados antes de dormir.

Realizar actividad física de manera regular, ya que el ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina.

Respetar el horario de la cena, procurando que sea al menos dos o tres horas antes de acostarse.

Controlar el peso corporal.

Monitorear regularmente los niveles de glucosa si existe diagnóstico de prediabetes o diabetes.

Consultar con un profesional de la salud sobre los medicamentos o insulina, ajustando tratamientos según indicación médica.

Evitar el consumo excesivo de alcohol por la noche.

Descansar lo suficiente y procurar un sueño de calidad, porque el mal descanso puede influir en el metabolismo y los niveles de glucosa.

Estos hábitos contribuyen a mantener estables los niveles de azúcar durante la noche y al despertar.