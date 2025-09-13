México

¿Qué alimentos aumentan el dolor e inflamación de las articulaciones? 

Ciertos grupos alimenticios pueden favorecer procesos inflamatorios que afectan la movilidad y el confort físico a largo plazo

Por Gerardo Lezama

El consumo excesivo de azúcares
El consumo excesivo de azúcares refinados y ultraprocesados incrementa la inflamación articular y el dolor en las articulaciones. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El impacto de la alimentación en la salud articular ha cobrado relevancia en los últimos años, ya que diversos estudios han identificado una relación directa entre ciertos alimentos y el aumento del dolor e inflamación de las articulaciones.

Comprender qué productos pueden agravar estas molestias resulta fundamental para quienes buscan prevenir o controlar afecciones como la artritis, la artrosis o la gota.

A continuación, se detallan los principales grupos de alimentos que contribuyen a la inflamación articular y se explica por qué su consumo puede resultar perjudicial.

El consumo excesivo de azúcares refinados y ultraprocesados se asocia con un incremento de la inflamación crónica, lo que puede intensificar el dolor en las articulaciones.

Evitar alimentos que aumentan la
Evitar alimentos que aumentan la inflamación permite mantener la movilidad y el bienestar articular a largo plazo. Foto: (iStock)

Estos azúcares favorecen la producción de citoquinas inflamatorias, moléculas que aceleran el deterioro del cartílago. Entre los productos que conviene evitar destacan:

  • Bebidas azucaradas
  • Refrescos
  • Jugos envasados
  • Dulces
  • Pasteles
  • Galletas industriales
  • Cereales azucarados

Las carnes rojas y los embutidos también figuran entre los alimentos que aumentan la inflamación articular. Su alto contenido en purinas y grasas saturadas contribuye a la formación de ácido úrico, lo que puede desencadenar procesos inflamatorios y agravar enfermedades como la gota y la artrosis.

Las carnes rojas y los
Las carnes rojas y los embutidos elevan el riesgo de gota y artrosis por su alto contenido en purinas y grasas saturadas. (AdobeStock)

Ejemplos de estos productos incluyen:

  • Hamburguesas
  • Chorizo
  • Salchichas
  • Tocino
  • Jamón industrial

Otro grupo a considerar son los aceites vegetales refinados ricos en Omega-6, como los de soja, maíz o girasol, especialmente cuando se consumen en exceso. Estos aceites, presentes en frituras y aderezos comerciales, pueden alterar el equilibrio de ácidos grasos en el organismo y favorecer la inflamación de las articulaciones.

El papel de las purinas en la dieta también es relevante. Alimentos como:

  • Carnes rojas
  • Mariscos
  • Vísceras
  • Bebidas alcohólicas (en especial la cerveza)
  • Bebidas azucaradas

elevan los niveles de ácido úrico, lo que incrementa el riesgo de desarrollar gota y otros problemas articulares.

Bebidas azucaradas elevan los niveles de
Bebidas azucaradas elevan los niveles de ácido úrico. Créditos: Victoria Valtierra / Cuartoscuro

En cuanto a los lácteos, aquellos elaborados con leche entera pueden tener un efecto inflamatorio, por lo que se recomienda optar por versiones desnatadas si se busca proteger la salud articular.

Respecto a las verduras de la familia de las solanáceas (tomate, patata, berenjena, pimientos), la evidencia actual indica que no solo no resultan perjudiciales, sino que pueden aportar antioxidantes beneficiosos para la microbiota y la salud cardiovascular.

Una dieta basada en productos
Una dieta basada en productos frescos, antioxidantes y omega-3 ayuda a reducir la inflamación articular. (Freepik)

Para contrarrestar la inflamación, se aconseja adoptar una dieta basada en productos frescos y naturales, como:

  • Frutas
  • Verduras
  • Granos integrales
  • Legumbres
  • Pescados grasos
  • Nueces y semillas

Los alimentos ricos en antioxidantes y ácidos grasos omega-3, presentes en el aceite de oliva, aguacates, salmón, sardinas y atún, ayudan a reducir la inflamación y proteger las articulaciones.

Identificar y evitar los alimentos que aumentan el dolor e inflamación de las articulaciones permite tomar decisiones informadas para mantener la movilidad y el bienestar a largo plazo.

