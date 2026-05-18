México

El secretario de Seguridad Nacional y la zar Antidrogas de EEUU visitarán México en medio de tensiones por caso Rocha Moya y CIA

Fue durante una llamada con Donald Trump donde la presidenta también acordó el arribo del embajador estadounidense Jamieson Greer

Guardar
Google icon
Una mujer y un hombre, en primer plano, con las banderas de Estados Unidos y México fusionadas diagonalmente en un tono sombrío de fondo.
Los dos funcionarios tendrán una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de las tensiones que han provocado la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua tras el hallazgo de un narcolaboratorio, así como las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos, dos altos funcionarios de Estados Unidos visitarán México en los próximos días, así como de un embajador.

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este lunes que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la visita del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; la titular de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (conocida como la zar Antidrogas), Sara A. Carter, y el embajador Jamieson Greer.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la presidenta, el arribo de los funcionarios estadounidenses se acordó durante la reciente llamada que sostuvo con Donald Trump, la cual coincidió con el anuncio de la detención en ese país de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya.

Markwayne Mullin arribará a México este jueves para “seguir en colaboración” y permanecerá en el país hasta el viernes, mientras que Sara A. Carter llegará el lunes. Finalmente, el embajador Greer se reunirá con funcionarios mexicanos el próximo miércoles 27 de mayo.

PUBLICIDAD

Visita se enmarca en el intercambio de información, aseguró

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Respecto a la visita de los funcionarios, la presidenta detalló que se realizará como parte del intercambio de información entre ambas naciones.

Además, destacó que su administración se encuentra interesado en mantener una conversación con Sara A. Carter, ya que fue la responsable de dirigir la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de los Estados Unidos.

“Nos interesa mucho hablar con ella porque, ¿cuál es la mejor manera que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México. Es la mejor manera que Estados Unidos tiene, y combatiendo los cárteles que operan en Estados Unidos. Entonces si quiere ayudar a México para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente hoy lo reconocen en un documento", afirmó.

Además, la mandataria reiteró que se debe combatir el ingreso de armas a México y el lavado de dinero en Estados Unidos: “por eso decimos coordinación y cada uno opera en su territorio. Información claro que sí, pero cada quien opera en su territorio”, afirmó Sheinbaum.

Dos funcionarios ya están en Estados Unidos, pero la presidenta “no ve riesgos”

Gerardo Mérida, titular SSP Sinaloa
Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Estados Unidos en lo que sería un acuerdo para negociar con las autoridades de ese país tras acusarlo de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. (Crédito: SSP Sinaloa)

Luego de que fueron detenidos Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, en Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum descartó que exista algún riesgo político.

Y es que ambos exfuncionarios fueron acusados junto a Rocha Moya de presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para que pudieran llevar a cabo sus actividades ilícitas, esto a cambio de recibir sobornos.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaum PardoZar AntidrogasEstados Unidosfuncionarios estadounidensesCártel de SinaloaRubén Rocha Moyaagentes CIAmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

Ramón Ayala llora y elude a la prensa en conferencia sobre demanda por supuesta agresión sexual

El “Rey del Acordeón” y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan un proceso civil por exmúsicos de su agrupación por presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder

Ramón Ayala llora y elude a la prensa en conferencia sobre demanda por supuesta agresión sexual

Alexis Ayala explota contra las críticas tras su divorcio de Cinthia Aparicio

Entre rumores y críticas, pidió respeto para ambos y defendió la manera en que decidió contar su separación

Alexis Ayala explota contra las críticas tras su divorcio de Cinthia Aparicio

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

La mandataria aseguró que ambos exservidores públicos decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

26 temblores durante esta madrugada: actualizaciones sobre actividad sísmica del 18 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

26 temblores durante esta madrugada: actualizaciones sobre actividad sísmica del 18 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

Arrestan a dos por el ataque armado que dejó un elemento de Protección Federal muerto y otro herido en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de mayo: caen dos por el asesinato de un agente federal

De redes en Los Ángeles a informantes: así armó EEUU su caso contra Los Chapitos, que terminó con Rocha Moya y otros 9 funcionarios acusados

ENTRETENIMIENTO

“Declaraciones pende...”: dura crítica de Saúl Hernández a Isabel Díaz Ayuso resuena en España

“Declaraciones pende...”: dura crítica de Saúl Hernández a Isabel Díaz Ayuso resuena en España

‘El Maestro Shifu’ confiesa el motivo específico por el que dejó de convivir con su hermana Samadhi Zendejas

Leonardo Aguilar da concierto casi vacío en Zacatecas y los videos se hacen virales

Covenant y su esperado reencuentro con fans mexicanos en el Circo Volador

Cazzu frena insultos contra Christian Nodal durante su show en Tecate Emblema

DEPORTES

Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Jake Paul lanza amenaza a Canelo Álvarez tras burlarse de oferta millonaria para pelear: “Le patearé el trasero”

Pumas vs Cruz Azul: los mejores memes tras definirse la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas, la final de la obsesión: cuántas veces se han enfrentado por el campeonato de Liga MX

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 y se enfrentará a Cruz Azul: así fue la semifinal de vuelta