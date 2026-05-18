El secretario de Seguridad Nacional y la zar Antidrogas de EEUU visitarán México en medio de tensiones por caso Rocha Moya y CIA

Los dos funcionarios tendrán una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de las tensiones que han provocado la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua tras el hallazgo de un narcolaboratorio, así como las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos, dos altos funcionarios de Estados Unidos visitarán México en los próximos días, así como de un embajador.

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este lunes que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la visita del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; la titular de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (conocida como la zar Antidrogas), Sara A. Carter, y el embajador Jamieson Greer.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la presidenta, el arribo de los funcionarios estadounidenses se acordó durante la reciente llamada que sostuvo con Donald Trump, la cual coincidió con el anuncio de la detención en ese país de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya.

Markwayne Mullin arribará a México este jueves para “seguir en colaboración” y permanecerá en el país hasta el viernes, mientras que Sara A. Carter llegará el lunes. Finalmente, el embajador Greer se reunirá con funcionarios mexicanos el próximo miércoles 27 de mayo.

PUBLICIDAD

Visita se enmarca en el intercambio de información, aseguró

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Respecto a la visita de los funcionarios, la presidenta detalló que se realizará como parte del intercambio de información entre ambas naciones.

Además, destacó que su administración se encuentra interesado en mantener una conversación con Sara A. Carter, ya que fue la responsable de dirigir la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Nos interesa mucho hablar con ella porque, ¿cuál es la mejor manera que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México. Es la mejor manera que Estados Unidos tiene, y combatiendo los cárteles que operan en Estados Unidos. Entonces si quiere ayudar a México para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente hoy lo reconocen en un documento", afirmó.

Además, la mandataria reiteró que se debe combatir el ingreso de armas a México y el lavado de dinero en Estados Unidos: “por eso decimos coordinación y cada uno opera en su territorio. Información claro que sí, pero cada quien opera en su territorio”, afirmó Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Dos funcionarios ya están en Estados Unidos, pero la presidenta “no ve riesgos”

Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Estados Unidos en lo que sería un acuerdo para negociar con las autoridades de ese país tras acusarlo de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. (Crédito: SSP Sinaloa)

Luego de que fueron detenidos Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, en Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum descartó que exista algún riesgo político.

Y es que ambos exfuncionarios fueron acusados junto a Rocha Moya de presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para que pudieran llevar a cabo sus actividades ilícitas, esto a cambio de recibir sobornos.

PUBLICIDAD

*Información en desarrollo...