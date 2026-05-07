México

Así fueron los momentos de terror que vivieron decenas de personas en incendio de la Feria Tabasco 2026 que dejó 5 muertos

El gobernador Javier May Rodríguez informó que iniciarán las investigaciones para determinar el origen del siniestro

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Decenas de personas huyeron del sitio al observar la intensidad de las llamas. Video: Redes sociales

Una nube de humo e intensas llamas provocaron que decenas de personas que se encontraban en el Parque Tabasco, donde se realizaba la Feria Tabasco 2026, huyeran desesperadas para evitar ser alcanzados por el fuego.

La madrugada de este jueves, un incendio en la Nave 1 del parque provocó temor en los asistentes que se preparaban para regresar a sus hogares luego de acudir a la feria estatal, la cual cerró su jornada con la presentación de Grupo Frontera ante más de 137 mil personas en uno de sus diversos foros.

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El gobernador del estado, Javier May Rodríguez, informó la muerte de cinco personas en el siniestro y expresó sus condolencias a familiares, a quienes dijo se les brindará apoyo ante las condiciones en las que ocurrió el deceso.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal detalló que las llamas ya se encontraban controladas para las primeras horas de la mañana, por lo que las autoridades iniciarán los trabajos de investigación para determinar las causas del incendio.

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Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco. Video: Redes sociales

Respecto a los daños registrados durante el incendio, May Rodríguez detalló que se implementará de manera inmediata un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados.

“Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria. Juntas y juntos vamos a salir adelante”, afirmó.

Así fue el incendio que dejó 5 muertos

El incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco, ubicado en la ciudad de Villahermosa, comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada de este jueves.

De acuerdo con reportes, el sitio ya había cerrado sus puertas al público, pero decenas de personas se encontraban en los alrededores luego de que finalizaron las actividades.

Los asistentes captaron diversos videos en los que se observa la intensidad de las llamas que consumieron la zona donde se registró el siniestro. Las imágenes muestran los momentos de pánico que vivieron decenas de personas mientras evacuaban de manera desesperada el lugar.

Incendio en Feria de Tabasco 2026
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Elementos del cuerpo de bomberos del Instituto de Protección Civil de Tabasco se movilizaron al sitio para controlar las llamas, así como agentes de seguridad para evitar posibles personas lesionadas.

Los primeros reportes referían que el siniestro solo había dejado daños materiales y ninguna persona lesionada o muerta; sin embargo, fue por la mañana cuando el gobernador confirmó el fallecimiento de 5.

La Feria de Tabasco 2026 tuvo una jornada llena de eventos distribuidos en foros que se encontraban en el Parque Tabasco, entre las actividades que ofrecían había exposiciones gastronómicas, bailes y presentaciones culturales.

El evento destacado fue la presentación de Grupo Frontera en el Foro Tabasco, el cual comenzó a las 21:00 horas y culminó con la asistencia de más miles de personas.

Los trabajos en el sitio continúan para que sea la Fiscalía del Estado la encargada de determinar las causas del incendio.

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