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Sheinbaum desconoce si Adán Augusto fue citado a declarar por caso de huachicol fiscal

La mandataria remitió la pregunta directamente a la FGR y subrayó que la Fiscalía no comparte sus investigaciones con el Ejecutivo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves no tener conocimiento de si la Fiscalía General de la República (FGR) citó al senador Adán Augusto López Hernández como probable participante en el caso de huachicol fiscal, tras el aseguramiento de un buque que transportaba combustible de procedencia ilícita en marzo de 2025.

La declaración surgió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de que un periodista le presentara una orden de aprehensión girada contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina, en la que aparece el nombre del legislador de Morena.

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Ante las pruebas, la jefa del Ejecutivo reiteró que no ha recibido comunicación oficial sobre alguna implicación formal de López Hernández en el expediente relacionado con el tráfico de combustibles. Sin embargo, aseguró que el caso sigue bajo investigación por las autoridades federales.

“La Fiscalía tiene que informar. El Ministerio Público tiene una función, nosotros tenemos otra”, señaló la mandataria ante la prensa.

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Bajo este contexto, la presidenta explicó que la FGR no comparte con su gobierno la mayoría de las investigaciones en curso. “Muchas de las investigaciones, la Fiscalía no las comparte con nosotros y qué bueno, porque es una función de la Fiscalía, es autónoma”, precisó.

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Sheinbaum aclaró que el papel de la institución investigadora consiste en reunir pruebas y, con base en ellas, solicitar órdenes de aprehensión o cateo ante un juez. “Ellos tienen la función de investigar y, en todo caso con las pruebas suficientes, abrir o pedir una orden de aprehensión de cateo a un juez y que el juez revise esas pruebas para poder lanzar una orden de detención”, detalló.

La mandataria reconoció que su gobierno mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía, pero acotó que eso no implica acceso a los expedientes. Ante la pregunta concreta sobre el senador, fue directa: “No tengo conocimiento de si aparece el senador, no lo tengo”.

Sheinbaum remitió la pregunta a la propia institución. “La Fiscalía tiene que contestar a esta pregunta particular que estás haciendo y a otras preguntas relacionadas con las carpetas de investigación”, concluyó.

La respuesta del senador Adán Augusto

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández negó cualquier vínculo con el huachicol fiscal antes del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado. El legislador calificó los señalamientos como una campaña política construida desde la oposición y desde algunos actores del propio movimiento.

“Yo les puedo asegurar que en ese asunto, que en realidad no debería llamarse huachicol fiscal porque es contrabando, yo no tengo el menor involucramiento”, declaró a UnoTV.

Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en tareas político-electorales rumbo a 2027. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)
Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado para enfocarse en tareas político-electorales rumbo a 2027. (FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

El senador argumentó que la ausencia de una citación formal prueba su inocencia. “Tengan la seguridad de que si hubiese la mínima investigación, yo ya me hubiese presentado ante la autoridad a rendir mi declaración”, afirmó.

El legislador también defendió su situación patrimonial y rechazó irregularidades. “Fue una campaña construida a base de mentiras e inexactitudes”, subrayó, en referencia a los señalamientos que circulan en medios y redes sociales.

El caso del buque y la red detrás del huachicol fiscal

El origen del caso se remonta a marzo de 2025, cuando las autoridades mexicanas aseguraron el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico. La embarcación declaró falsamente transportar productos distintos a combustibles, pero en realidad introdujo diésel de contrabando para evadir el pago de impuestos.

A partir de ese hallazgo, las investigaciones expusieron puertos, instalaciones y cadenas logísticas vinculadas a la red. Los registros en poder de Infobae establecen que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 la afectación ascendió a 301 millones de pesos.

¿Qué es el huachicol fiscal y cómo opera?

El huachicol fiscal consiste en la importación ilegal de gasolina o diésel bajo la simulación de que se trata de otras sustancias, como lubricantes, alcoholes o aditivos, que están exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El esquema permite vender el combustible a precios más bajos en el mercado interno y obtener márgenes de ganancia elevados.

Hay 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal destapado en marzo pasado. (Sedena/SSPC)
Hay 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal destapado en marzo pasado. (Sedena/SSPC)

El especialista en seguridad David Saucedo explicó a Infobae la dimensión institucional del problema: “No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino que se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno.

La Embajada de Estados Unidos en México considera al huachicol la segunda fuente de ingresos del crimen organizado en el país, solo por detrás del narcotráfico. Las pérdidas acumuladas para la economía mexicana superan los 170 mil millones de pesos, según el análisis “Recaudación potencial del contrabando fiscal” de Petro Intelligence.

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