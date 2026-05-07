Excampeón les mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”

El Bandera Roja anhela darle una lección al Canelo por ignorarlo al batallar contra él en el ring. (Captura de pantalla)

La contundente victoria de David Benavidez ante Gilberto “Zurdo” Ramírez y la presencia de Canelo Álvarez en la T-Mobile Arena causaron nuevamente cuestionamientos sobre por qué ambos pugilistas no han peleado arriba del cuadrilátero.

Benavidez venció al Zurdo por nocaut técnico en el sexto asalto tras una potente ráfaga de golpes que no le permitió al de Sinaloa continuar el combate, y se convirtió en campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero.

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Por su parte, Saúl Álvarez estuvo presente en la Arena para apoyar a su compañero de equipo Jaime Munguía, quien peleó contra Armando “Toro” Reséndiz y se convirtió en campeón mundial supermediano de la AMB tras imponerse por decisión unánime.

David Benavidez (izquierda) se carea con el campeón de peso crucero de la AMB/OMB, Gilberto Ramírez, durante un pesaje ceremonial en el MGM Grand Garden Arena, el viernes 1 de mayo de 2026, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun vía AP)

Tim Bradley manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez

El ex campeón mundial Tim Bradley reconoció la superioridad de David Benavidez tras su último combate. A través de un video en su canal de YouTube, Bradley aseguró que ahora entiende por qué Canelo Álvarez evita enfrentar al boxeador mexicoamericano. “Yo tampoco querría enfrentar a alguien así”, sostuvo el ex pugilista, luego de observar el dominio del Bandera Roja sobre su rival.

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Bradley también destacó la velocidad y contundencia de Benavidez en el cuadrilátero. Señaló que el “Monstruo” sometió a Ramírez con combinaciones rápidas y constantes, mostrando una notable diferencia física y técnica. “Le dio una paliza brutal a ese muchacho”, afirmó el estadounidense, quien considera que Ramírez no pudo imponer su fuerza ante el despliegue del contendiente.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Canelo vs Benavidez: un combate que se ve cada vez más lejano

El futuro indica que pondrá a Canelo y a Benavidez en caminos separados. Ambos peleadores se encuentran en divisiones diferentes con metas completamente opuestas. Mientras Álvarez ya consolidó una carrera llena de éxitos y el peleador con raíces estadounidenses comienza a construir su propio legado.

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David ha sido tajante respecto a sus intenciones en el boxeo profesional. El actual campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)en la categoría de 79,4 kilogramos aseguró que no piensa renunciar a ninguno de sus campeonatos. Su objetivo es mantenerse activo en las grandes peleas, mencionando posibles enfrentamientos con figuras como Dmitry Bivol,Artur Beterbiev o el propio Saúl Álvarez.

Los fanáticos han pedido esta pelea durante años, pero el mexicano se ha negado a aceptar el encuentro frente al mexico-americano. (famouspeople.ai)

Por su parte, tras haber perdido el campeonato indiscutido de los supermedianos el año pasado ante Terence Crawford, Álvarez volverá a pelear por un título mundial el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Aunque aún se desconoce el rival del mexicano, todo parece indicar que se medirá ante Christian Mbilli por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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