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Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

El presidente de la FMF afirmó que no existe ruptura con Chivas y Toluca tras el caos vivido en la Selección Mexicana

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El presidente de la FMF destacó la importancia de ambos clubes luego de los roces por la convocatoria nacional.
El presidente de la FMF destacó la importancia de ambos clubes luego de los roces por la convocatoria nacional.

Después de la polémica que envolvió a la Selección Mexicana por la convocatoria de futbolistas de Chivas y Toluca, Ivar Sisniega salió públicamente a poner fin a la controversia y respaldar tanto a los clubes como al proyecto encabezado por Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol aseguró que todo se originó por un “malentendido” derivado de la logística de concentración del Tricolor, luego de que varios jugadores aún permanecieran con sus equipos en plena disputa de compromisos importantes. Sin embargo, dejó claro que la relación entre la FMF y ambas instituciones continúa siendo sólida.

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Jugadores de Chivas arribaron a la concentración del Tri luego del escándalo protagonizado (Captura pantalla/ Reuters)
Jugadores de Chivas arribaron a la concentración del Tri luego del escándalo protagonizado (Captura pantalla/ Reuters)
“Fue un malentendido, desafortunadamente. Hay que dar la vuelta a la página. Hoy, lo importante para nosotros internamente es cerrar filas. Le hicimos saber a Javier que estamos con él para apoyarlo y para que este proyecto salga adelante. Necesitamos unidad para que el grupo se sienta fortalecido; vamos a trabajar en eso”, declaró Sisniega durante la presentación del traje que utilizará la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.
Toluca emitió un comunicado en el que aseguraron que cederán a sus jugadores Gallardo y Vega para concentración del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Toluca emitió un comunicado en el que aseguraron que cederán a sus jugadores Gallardo y Vega para concentración del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las declaraciones surgieron luego de días tensos entre la Federación y algunos clubes de la Liga MX, particularmente Chivas y Toluca, debido a la incorporación tardía de futbolistas convocados por Aguirre. El tema incluso se volvió tendencia internacional después de que programas deportivos en España ironizaran sobre el manejo de la situación.

Documento oficial del Deportivo Toluca FC con su escudo en la parte superior, detallando un comunicado sobre la liberación de jugadores como Alexis Vega y Jesús Gallardo
El Deportivo Toluca FC emite un comunicado oficial confirmando la liberación de Alexis Vega y Jesús Gallardo para la concentración de la Selección Mexicana, priorizando el compromiso nacional. (X/ @TolucaFC)

Pese a ello, Sisniega insistió en que dentro del combinado nacional existe estabilidad y confianza total en el cuerpo técnico encabezado por el “Vasco”. El dirigente también señaló que el principal objetivo es mantener un ambiente positivo dentro del vestidor en una etapa clave para el equipo nacional.

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“Estamos enfocados en mantener el buen ambiente y en que los jugadores se sientan a gusto. Hay que dejar trabajar al cuerpo técnico con sus futbolistas porque viene lo más importante: la competencia”.
Chivas responde a la Selección Mexicana.
Chivas responde a la Selección Mexicana. (TW Chivas)

El directivo aprovechó para reconocer el respaldo que tanto Chivas como Toluca han brindado históricamente a la Selección Mexicana, descartando cualquier ruptura tras el conflicto de los últimos días.

“Hay comunicación y una gran relación con ellos. Son dos de los equipos que más han apoyado este proyecto; Toluca y Chivas son pilares del futbol mexicano”.

Las palabras de Sisniega se dieron durante la presentación oficial del traje que usará la delegación mexicana en el Mundial de 2026. La indumentaria, realizada junto a la marca Calderoni, apuesta por elementos representativos de la identidad nacional.

El traje destaca por su tonalidad “azul mexicano”, además de incluir el escudo de la Selección en el saco y las corbatas. En el interior del forro aparecen referencias gráficas al uniforme utilizado en Francia 98, acompañado de un mensaje motivacional dirigido a los jugadores que representarán al país en la próxima Copa del Mundo.

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