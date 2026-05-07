México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 7 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un auto– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

PUBLICIDAD

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este jueves 7 de mayo.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

PUBLICIDAD

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

2:43 horas

Sentri

12 líneas abiertas

32 minutos

ReadyLane

11 líneas abiertas

1:21 horas

Tiempo de espera caminando:

General

19 líneas abiertas

1:12 horas

ReadyLane

2 líneas abiertas

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:46 horas

Sentri

3 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

3 líneas abiertas

2:39 horas

Tiempo de espera caminando:

General

5 líneas abiertas

52 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

5 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Google icon

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en GaritasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La mexicana Gabriela Rodríguez finaliza en el top 5 de la Copa del Mundo de Escopeta en Kazajistán

La olímpica mexicana continuará su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La mexicana Gabriela Rodríguez finaliza en el top 5 de la Copa del Mundo de Escopeta en Kazajistán

México analiza la solicitud de Guatemala para exportar electricidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere seguir fortaleciendo su relación bilateral

México analiza la solicitud de Guatemala para exportar electricidad

Sheinbaum desconoce si Adán Augusto fue citado a declarar por caso de huachicol fiscal

La mandataria remitió la pregunta directamente a la FGR y subrayó que la Fiscalía no comparte sus investigaciones con el Ejecutivo

Sheinbaum desconoce si Adán Augusto fue citado a declarar por caso de huachicol fiscal

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

La actriz, que falleció el 13 de junio de 2019, es recordada por sus papeles en producciones como Salomé y Mundo de Fieras

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

Así fueron los momentos de terror que vivieron decenas de personas en incendio de la Feria Tabasco 2026 que dejó 5 muertos

El gobernador Javier May Rodríguez informó que iniciarán las investigaciones para determinar el origen del siniestro

Así fueron los momentos de terror que vivieron decenas de personas en incendio de la Feria Tabasco 2026 que dejó 5 muertos
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

¿Es un genio? Este el el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

Capturan en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados”, grupo ligado a homicidios y extorsión

Colectiva encuentra cuerpo de mujer embarazada en canal de aguas negras mientras buscaba a niña extraviada, en Edomex

“En mi país era conocido, no por cosas malas”: la insólita carta que envió El Chapo Guzmán al tribunal de EEUU tras el rechazo de su extradición

Sheinbaum responde a Trump sobre acusaciones de falta de acciones contra el narco, destaca reducción del 50% de homicidios

ENTRETENIMIENTO

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

Por qué Edith González fue una de las mujeres más ‘odiadas’ en el mundo de las telenovelas

Vocalista de El Recodo suplica apoyo tras desaparición de su sobrino el Día del Niño

Jorge Ortiz de Pinedo se aferra al humor, la resiliencia y la fe en su espera de un trasplante de pulmón

BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a Pepe Aguilar por polémica de conciertos cancelados y bajas ventas en EEUU

DEPORTES

Mohamed exhibe el caos en la FMF y asegura que sí tenia permiso de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo

Mohamed exhibe el caos en la FMF y asegura que sí tenia permiso de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo

Toluca vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Friburgo vs Braga: a qué hora y dónde ver en México la semifinal de vuelta de la Europa League

Ivar Sisniega se pronuncia sobre polémica de la concentración en la Selección Mexicana: “Todo fue un malentendido”

Excampeón del mundo manda mensaje contundente a Canelo Álvarez tras victoria de Benavidez: “Ya sé por qué no quieres pelear con él”