Choque entre pipa y tráiler en Apodaca ocasiona incendio y movilización

Una pipa y un tractocamión chocaron sobre el Anillo Periférico en Apodaca, Nuevo León, lo que ocasionó el cierre de los carriles y la presencia de autoridades y elementos de protección civil. El impacto se dio a la altura del kilómetro 50 de dicha autopista, cercano a la caseta de Apodaca y al Parque Kronos Apodaca.
Hasta el momento se desconoce si hay lesionados, sin embargo, usuarios en redes sociales han señalado que se encuentran varados antes del retorno.
Testimonios relatan la elevación de grandes columnas de humo negro, así como el bloqueo de vehículos que se extendió por varios kilómetros.
Información en desarrollo...
Más Noticias
El peso cierra la semana con ganancias frente al dólar este viernes 12 de septiembre
La caída de la confianza del consumidor en Estados Unidos por segundo mes consecutivo provocó el debilitamiento del dólar a nivel global
¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?
Con estilos opuestos y momentos contrastantes, el duelo en Hidalgo pondrá a prueba la consistencia visitante y la urgencia local por recuperar terreno
La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre
Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: los habitantes se alistan para la fiesta temática en la que estarán Jorge Medina y Josi Cuen
La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 12 de septiembre
El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital
El principal indicador de la BMV registró alza de 0,4% al cierre de este 12 de septiembre
Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos
MÁS NOTICIAS