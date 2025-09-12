México

Choque entre pipa y tráiler en Apodaca ocasiona incendio y movilización

Hasta el momento se desconoce si hay lesionados, algunos usuarios han señalado que se encuentran varados

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Choque e incendio en Apodaca.
Choque e incendio en Apodaca. Foto: x.com/@adn40

Una pipa y un tractocamión chocaron sobre el Anillo Periférico en Apodaca, Nuevo León, lo que ocasionó el cierre de los carriles y la presencia de autoridades y elementos de protección civil. El impacto se dio a la altura del kilómetro 50 de dicha autopista, cercano a la caseta de Apodaca y al Parque Kronos Apodaca.

Hasta el momento se desconoce si hay lesionados, sin embargo, usuarios en redes sociales han señalado que se encuentran varados antes del retorno.

Se registró un choque entre una pipa y un tráiler en Apodaca, Nuevo León Crédito: x.com/@adn40

Testimonios relatan la elevación de grandes columnas de humo negro, así como el bloqueo de vehículos que se extendió por varios kilómetros.

Información en desarrollo...

