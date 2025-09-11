México

Cuáles son las propiedades curativas del maíz

Por Ignacio Izquierdo

El maíz ha sido la base de la alimentación de los mexicanos desde tiempos prehispánicos

El maíz, uno de los cereales más cultivados en el mundo y base de la alimentación en América Latina, posee diversas propiedades que impactan positivamente en la salud.

Su uso trasciende la alimentación básica, ya que distintos componentes del maíz han sido tradicionales en la medicina popular para prevenir y aliviar múltiples afecciones.

Propiedades del maíz

Con maíz se hacen diversas preparaciones, como las tortillas

Propiedades antioxidantes

El maíz, especialmente en sus variedades de color amarillo y morado, contiene carotenoides como la luteína y la zeaxantina, pigmentos que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo. Estos compuestos se asocian con la salud ocular, reduciendo el riesgo de afecciones como la degeneración macular relacionada con la edad. Los antioxidantes presentes en el maíz también colaboran en la protección frente al envejecimiento celular y enfermedades crónicas.

Aporte a la salud digestiva

Este cereal es fuente importante de fibra dietética insoluble, que estimula el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Un adecuado consumo de maíz puede mejorar la digestión, disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades intestinales y favorecer el equilibrio de la microbiota. Los extractos de hoja y pelo de maíz se emplean en infusiones para aliviar molestias gástricas y digestivas.

Efecto diurético

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pelo de maíz, conocido como estigma, se utiliza tradicionalmente en infusiones por su efecto diurético. Favorece la eliminación de líquidos y puede ser útil en casos de retención o edemas leves. Este uso contribuye, además, a aliviar síntomas asociados a las infecciones urinarias y reducir la inflamación renal.

Apoyo en el control glucémico

El consumo moderado de maíz entero aporta carbohidratos complejos y fibra, lo que ayuda a regular la absorción de glucosa y prevenir picos bruscos de azúcar en sangre. Esta propiedad puede ser beneficiosa para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, siempre que se incorpore dentro de una dieta equilibrada.

Contiene vitaminas y minerales esenciales

El maíz proporciona vitaminas del grupo B (tiamina, niacina y ácido fólico), fundamentales para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso. También es fuente de minerales como magnesio, fósforo, potasio y algo de zinc, necesarios para múltiples funciones orgánicas.

Aplicaciones en la piel y uso externo

Empaques o cataplasmas elaborados con harina de maíz y agua se han utilizado en la medicina tradicional para calmar irritaciones, quemaduras leves o picaduras. Por su textura suave y su capacidad de absorción, el maíz puede contribuir a mantener la piel seca y libre de humedad.

Estas propiedades hacen del maíz un alimento completo, que aporta beneficios a diferentes sistemas del organismo. Su versatilidad permite aprovechar sus nutrientes y compuestos activos tanto en la dieta diaria como en aplicaciones tradicionales para el cuidado de la salud.

