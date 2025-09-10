Explosión de una pipa en el Puente de la Concordia deja 18 heridos

El incendio se dio en la alcaldía Iztapalapa. Creditos: X/ADN40

La tarde de este 10 de septiembre se reportó el incendio de una pipa en las inmediaciones del puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza en la colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Al momento, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta que la circulación en ambos sentidos de la Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que los servicios de emergencia trabajen para acabar con el incendio. De manera preventiva el Metro anunció que la estación Santa Marta de la línea A se encuentra cerrada, el servicio funciona con normalidad en el resto de la vía.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que le pidió a los secretarios de Seguridad Ciudadana y de Protección civil que supervisaran los trabajos de las autoridades en el lugar de los hechos.

Fuerte explosión en el barrio San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa. Al momento, se desconoce la causa. Créditos: X

Los servicios de emergencia ya se encuentran en la zona y elementos de la Policía de la SSC así como el cuerpo de Bomberos están atacando el incendio. En los alrededores se está trabajando para evacuar a la población civil y hacer un cerco de seguridad. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a permitir el paso de los equipos de apoyo y no acercarse a la zona del desastre.

El cablebús informó en su cuenta de X que el servicio es provisional de la estación Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo de la línea 2 del sistema. El trolebús, por su parte, solamente opera solo en Línea 10 Constitución de 1917-Acahualtepec y Línea 11 Chalco-Parque Tejones

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó que el incendio fue provocado debido a la volcadura de una pipa de 49 mil 500 litros que transportaba gas LP. Ella informó que no hay personas fallecidas hasta el momento pero sí hay 18 personas heridas por quemaduras así como 18 vehículos afectados y una motoneta.

Crédito: X, JefeVulcanoCova

En su cuenta de X, Clara Brugada informó que ya va en camino a la zona de la explosión, pero aclaró que los heridos ya fueron fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y que cinco de ellos fueron llevados en helicópteros de la SSC. Sin embargo, Urzúa Venegas acompañada del secretario de Seguridad Pablo Vázquez Camacho, destacó que ya no hay peligro.

Por su parte, la Red de Transporte de Pasajeros informó que, debido al incendio en el Puente de la Concordia, las rutas 52 (Zapata - Santa Marta) y 1D (Mixcoac - Santa Marta) tendrán como destino final el Eje 5, en lugar de Santa Marta.

Información entregada a Infobae señaló que el cuerpo de Bomberos evacuó a las personas de hogares cercanos como medida de prevención, pues hasta ahí llegó la onda expansiva. Sin embargo, el fuego no alcanzó esas inmediaciones.

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

A las 4:26 de la tarde, desde el lugar de los hechos, Clara Brugada dio en una primera declaración que el número de heridos ascendió a 57 personas, de los cuales 19 se encuentran en estado de gravedad. Los lesionados fueron trasladados a siete hospitales diferentes en diversos medios de transporte.

Pablo Vázquez Camacho confirmó que el desastre ya se encuentra controlado, continúan los trabajos para mitigar el incendio pero ya no hay peligro para los civiles debido a que la zona está acordonada.

La información de la Jefa de Gobierno confirmó que la causa del incendio fue la volcadura de una pipa de gas ocurrida a las 2:20 de la tarde que provocó explosiones de onda expansiva. Hasta el momento no hay muertos. Brugada agradeció el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales.